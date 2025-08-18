Un bombero asesinado en Portugal, segunda muerte en incendios

Publicado el 18 de agosto de 2025 a las 11:30 am

Actualizado el 18 de agosto de 2025 a las 12:13 p.m. Lectura: 1 min.











El bombero murió “En servicio” Domingo, durante un “Accidente en la carretera” también “Dos heridos graves” Entre sus colegas, dijo el presidente de la república Marcelo Rebelo de Sousa en este comunicado de prensa, rindiendo homenaje a su “Dedicación ininterrumpida”.





Este bombero es la segunda víctima fatal de incendios este año en Portugal, después de la muerte el viernes en Guarda, en el este del país, de un ex alcalde que estaba luchando contra las llamas.





Varios hogares





El lunes por la mañana, unos 2.000 bomberos todavía estaban trabajando duro para luchar contra varias casas en el norte y el centro del país. El incendio de Arganil (centro) solo movilizó mil bomberos.





El gobierno también ha activado, como la vecina España, el mecanismo de protección civil de la Unión Europea.









El país está esperando la llegada del lunes de dos aviones suecos de lucha contra incendios, mientras que el Canadair enviado la semana pasada por Marruecos permanecerá movilizado hasta el miércoles, dijo la ministra del Interior Maria Lucia Amaral.





Portugal ha extendido las excepcionales medidas de prevención del incendio hasta el martes que prohíbe el acceso a ciertas áreas forestales o al uso de fuegos artificiales.









Desde principios de año, casi 185,000 hectáreas han dejado humo, un área ya mayor que la de la quemada en 2024 (aproximadamente 136,000 hectáreas), según datos provisionales del Instituto de Bosques (ICNF). Los expertos consideran que la multiplicación de las ondas de calor es una de las consecuencias del cambio climático. La península ibérica está fuertemente golpeada, con olas de calor y sequías que promueven incendios forestales.