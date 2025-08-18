hectáreas quemadas, matar a bomberos, ayuda europea ... lo que sabemos





Miles de bomberos, con el apoyo de los soldados, helicópteros y aviones prestados por los países vecinos aún lideran, el lunes 18 de agosto, una lucha incansable contra las llamas que devoran al oeste de España y Portugal.









“Actualmente tenemos 23 niveles activos de nivel 2” De los 4, que designa incendios que representan una amenaza seria y directa para la población, se resumió el lunes por la mañana en Tve Public Television, Virginia Barcones, Directora General de Protección Civil y Emergencias en España.





Los incendios que golpean España han entrado en una fase más intensa desde el 10 de agosto, con temperaturas que han alcanzado hasta 45 ° C en el sur del país, y se concentran en las regiones de Galicia (noroeste), Castilla-Et-León (noroeste) y Estremadores (oeste). Condujeron a la evacuación de miles de personas y decenas de miles de hectáreas fueron devastadas.







En España, una mujer intenta apagar el fuego alrededor de su casa. Elena Fernández/Zuma/Sipa/Elena Fernández/Zuma/SIPA





Según la agencia meteorológica española, Aemet el lunes será el “Día último” La onda de calor, que duró dos semanas y aumenta las temperaturas de hasta 45 ° C en ciertas regiones del país del sur y 40 ° C en muchos otros lugares.





Al menos seis muertos





En las últimas horas, estas afirmaciones han hecho dos nuevas víctimas: un bombero en España y otro en Portugal, aumentando el récord con cuatro muertes en el primer país y dos en el segundo. En España, el bombero murió cuando su vehículo, cargado de agua, volcó en la provincia de León. Formó parte de un convoy que dejó la escena del fuego para descansar tomando prestado una pista forestal muy empinada y terminó cayendo en un barranco.









En Portugal, un bombero murió el domingo en un accidente de tráfico que hizo que dos heridos gravemente entre sus colegas, según el presidente de la república, Marcelo Rebelo de Sousa. El país lucha principalmente por un gran incendio cerca de Arganil, en el centro del país, donde la mitad de los 2.000 bomberos se movilizan en el suelo.









La línea de fuego vista desde el cielo en Portugal. /AP /SIPA / /AP /SIPA





Ayuda europea





La semana pasada, España solicitó la ayuda de sus socios europeos. El aire significa en Francia, Italia, Eslovaquia y los Países Bajos llegaron a reforzarse en el país, mientras que Portugal recibió el apoyo aéreo de Suecia y Marruecos. “Es una situación muy difícil, muy complicada”explicó a Tve el Ministro de Defensa española, Margarita Robles, evocando el “Virulencia” y el“Lucha” incendios, así como humo, visibles desde el espacio que complica “Intervenciones aéreas”.









Más de 70,000 hectáreas se han quemado en los últimos días en España, informa “Le Monde”. A modo de comparación, el incendio en el Macio de Corbières en Francia había viajado 16,000 hectáreas antes de ser solucionado.





En España aún, las llamas ya han devastado más de 343,000 hectáreas desde el comienzo del año, un nuevo récord para el país. Hasta ahora, 2022 había sido el peor en el frente de fuego (306,000 hectáreas calcinadas), según el sistema europeo de incendios de información. Portugal ha celebrado el récord europeo, desde el inicio de las encuestas en 2006, con 563,000 hectáreas quemadas en 2017, en incendios que dejaron 119 muertos. Desde el comienzo del año, se han quemado más de 560,000 hectáreas en los dos países.



