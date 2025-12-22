un asunto local sobre todo





La ecología no es sólo una cuestión global: comienza… en nuestros platos. Así se inauguró, con Thierry Marx, la velada “New Obs” del 10 de diciembre dedicada a la ecología en los territorios, apoyada por Veolia. De hecho, el gran jefe deploró lo que él llama el “desgastronomía” de Francia y la escasez, preocupante a nivel cultural y medioambiental, de productos caseros. “Hoy tenemos una dieta de dos velocidades: una para la gente que gana suficiente dinero, otra para los que no tienen suficiente “resto para vivir” y se encuentran comprando un precio y no un valor”. explicó.





A este desafío se suma el de la gestión de recursos para los restaurantes del mañana: “¿Con qué energía, qué equipos, qué agua van a trabajar? » Para la gestión del agua, “Empresas como la nuestra aportan soluciones de ingeniería concretas”, afirmó Jean-François Nogrette, director del área Europa Francia y Residuos Especiales de Veolia. Sin embargo, aclaró, las respuestas no pueden ser sólo tecnológicas: “Nuestras soluciones sólo pueden ser relevantes si se encuentran con una sociedad con actores que enfrentan los desafíos relacionados con el clima y la contaminación. »





Porque todo está ligado a la política. Por ejemplo, la gestión del agua es uno de los desafíos que plantea el calentamiento global. Maxime Blondeau, profesor de Sciences-Po Paris y autor de “Géoconscience” (Ediciones Allary), explicó que con la urbanización y la tecnificación de nuestras sociedades nuestra relación con el agua se ha trastocado por completo: “Al aislarnos de nuestra relación natural con el territorio, tendemos a invisibilizar el agua. Durante crisis como la de Ciudad del Cabo (en Sudáfrica, nota del editor) En 2018, hay una repentina conciencia entre la población. »









¿Pero tenemos que esperar a que llegue una crisis para que los franceses se den cuenta de la situación? Según Pierre Ribaute, director general de la actividad acuática en Francia de Veolia, ya sabemos cómo adaptarnos: “Las personas que nazcan hoy vivirán en un país donde el caudal de los ríos y la recarga de las napas freáticas disminuirán significativamente. Pero la buena noticia es que hay países en esta situación que se han adaptado, como España”. Destacó la necesidad de movilizar aguas alternativas, “como las procedentes de aguas residuales depuradas, porque las aguas residuales son un recurso que crece con la población. En Francia representan menos del 1% del agua utilizada, mientras que en España son el 15%.







El chef Thierry Marx y Jean-François Nogrette, director del área Francia y Residuos especiales Europa de Veolia. ARTHUR GAU PARA “LA NUEVA OBS”





Ante lo inevitable, François Gemenne, especialista en gobernanza climática y migración, director del Observatorio Hugo y coautor del sexto informe del IPCC, deploró la relativa actitud de espera de las autoridades francesas: “A veces tenemos dificultades para hacer un cierto número de concesiones políticas entre diferentes usos del agua: ¿qué proporción queremos reservar para el consumo privado, la industria y la agricultura? Esta será una cuestión fundamental a medida que la disponibilidad disminuya. » Sabiendo que los territorios no se ven afectados de la misma manera. “Con estos grandes desequilibrios, la pregunta será: ¿cómo vamos a redistribuir el agua, tanto a nivel nacional como europeo? »





Para Gilles Finchelstein, secretario general de la Fundación Jean-Jaurès y autor de “La democracia en estado gaseoso » (Flammarion), las cuestiones democráticas y ecológicas están estrechamente relacionadas. “Si la crisis ecológica no se contiene en un plazo de diez a veinte años, la democracia representativa será atacada en su capacidad para resolver los problemas. (…) Debemos tener cuidado con el riesgo de disociar lo local y lo nacional”, Insistió, pensando en 2026, año de las elecciones municipales.





Este vínculo entre democracia y ecología debe expresarse a nivel local, según Florian Bercault, alcalde de Laval, que intervino durante nuestra segunda mesa redonda: “Nos enfrentamos a la presencia de radón, un gas radiactivo, en una escuela pública. Organizamos una reunión con los padres y un especialista nuclear que explicó que no constituía un peligro. Pero, como la mayoría de los padres votaron a favor del cierre de la escuela, la cerramos. La democracia debe estar al servicio de la ecología. »





Es hora de prevenir





Así lo defendió también Kristell Niasme, alcaldesa de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), que ha tenido que afrontar las consecuencias del calentamiento global: “El Sena y los Yerres se acordaron de nosotros en 2016. Y durante una inundación, se pierde toda una vida. » La ciudad no estaba preparada para este episodio y, para cambiar la situación, el alcalde implementó un plan de “renaturalización”, que “pasa por la recompra de terrenos a familias para instalar un gran parque en el que el agua pueda esparcirse y preservar a los habitantes”.





También en Poitiers (Vienne) ha llegado el momento de la prevención. Léonore Moncond’huy, su alcaldesa, compartió su pesar y su experiencia: ” Nosotros (tener) perdió la conciencia de los riesgos. Pero nos hemos puesto en marcha una misión de prevención, gestión de crisis y resiliencia, que pretende garantizar la seguridad alimentaria y sanitaria, con participación ciudadana. » Para responder democráticamente, una vez más, a la crisis climática y los ajustes locales que requiere.









Kristell Niasme, alcaldesa de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) y Léonore Moncond’huy, alcaldesa de Poitiers (Viena). ARTHUR GAU PARA “LA NUEVA OBS”





En cuanto a Ronan Dantec, senador ecologista de Loira Atlántico, estimó que “La verdadera cuestión no es la crisis. A las sociedades como la nuestra les encanta, porque la crisis legitima al Estado y nos permite aprender”. El verdadero desafío sería saber vivir cada día en un clima perturbado, una cuestión más cultural que política. “No creo que hayamos comprendido el alcance de los cambios y, por tanto, los riesgos de exclusión social que se esconden detrás de ellos. »









¿Cómo hacerlo? El filósofo Gaspard Kœnig imaginó una respuesta colectiva local en su novela “Aqua” (que se publicará el 9 de enero en Editions de l’Observatoire). “Debemos reconectarnos con el conocimiento vernáculo local, hacer arreglos entre ciudadanos conscientes dentro de una comunidad relativamente pequeña, capaz de autogestión”. consideró. Medimos el trabajo que queda por realizar.