Ucrania: Macron y Putin están dispuestos a hablar, mientras las negociaciones fracasan

La presidencia francesa ha juzgado "bienvenido" este domingo 21 de diciembre, que Vladimir Putin se diga " listo " dialogar con su homólogo Emmanuel Macron, añadiendo que le aconsejaría "en los próximos días" ¿En qué condiciones se podría hacer esto?





"Es bienvenido que el Kremlin acepte públicamente este enfoque. En los próximos días asesoraremos sobre la mejor manera de proceder".indicó el Elíseo.





Sin embargo, la presidencia francesa también destacó que cualquier conversación con Moscú sería "con total transparencia" con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y los europeos y que su objetivo seguía siendo obtener una "paz sólida y duradera" para los ucranianos.





El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró durante la noche del sábado al domingo que Vladimir Putin estaba “Listo para el diálogo” con su homólogo francés, quien el viernes dio un paso en esta dirección tras una cumbre europea en Bruselas.





No dejes que Estados Unidos negocie solo con Rusia





"La invasión de Ucrania y la terquedad del presidente Putin han acabado con cualquier posibilidad de diálogo" en los últimos tres años, señaló el Elíseo. "Tan pronto como se aclare la perspectiva de un alto el fuego y de una negociación de paz, será útil volver a hablar con Putin"sin embargo, añadió.









Emmanuel Macron juzgó el viernes que lo haría “volver a ser útil” que los europeos hablen con Vladimir Putin, en lugar de dejar que Estados Unidos maniobre solo en las negociaciones para poner fin al conflicto en Ucrania.





“Creo que a nosotros, europeos y ucranianos, nos interesa encontrar el marco para reanudar este debate en la debida forma. De lo contrario, discutiremos entre nosotros con negociadores que discutirán solos con los rusos, lo cual no es óptimo”.insistió.





Emmanuel Macron y Vladimir Putin mantuvieron una conversación telefónica el 1 de julio, la primera en casi tres años. Pero entonces sólo pudieron notar sus diferencias.









Este fin de semana se celebran en Florida conversaciones lideradas por Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, con los enviados ucranianos y europeos, por un lado, y el enviado ruso, Kirill Dmitriev, que llegó el sábado, por el otro.





El Kremlin, sin embargo, afirmó este domingo que no estaba prevista una reunión conjunta de los enviados estadounidenses, ucranianos y rusos. “no en preparación”. “Por el momento nadie ha hablado seriamente sobre esta iniciativa y, que yo sepa, no se está preparando”dijo a la prensa el asesor diplomático de la presidencia rusa, Yuri Ushakov, citado por agencias de noticias rusas.





Sin reunión trilateral





Volodymyr Zelensky dijo el sábado que Washington se había ofrecido a organizar una reunión trilateral, citando a Roustem Oumerov, uno de los negociadores clave de Kiev que visitó Miami el viernes.

Kirill Dmitriev afirmó que "Las discusiones se están llevando a cabo de manera constructiva" con Witkoff y Kushner y continuará el domingo, según agencias de noticias rusas.





Aunque inicialmente no estaba prevista una mesa redonda que reuniera a todas estas partes, el presidente ucraniano planteó el sábado la posibilidad de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, propuestas, según él, por Estados Unidos. Esta sería la primera vez en seis meses.





Sin embargo, añadió que no “No estoy seguro de que surja algo nuevo”mientras que reuniones anteriores en Türkiye este verano sólo habían dado lugar a intercambios de prisioneros.





La inclusión directa de los europeos es una novedad en comparación con los encuentros anteriores que tuvieron lugar recientemente entre ucranianos y estadounidenses en Ginebra, Miami y Berlín. El sábado, Volodymyr Zelensky pidió a Washington que aumente la presión sobre Rusia. “Estados Unidos debe dejarlo claro: si no hay un canal diplomático, habrá presión total”dijo a la prensa en Kyiv.





“Progreso” según Zelensky





Vladímir “Putin aún no siente el tipo de presión que debería ejercerse”prosiguió, considerando que sólo los estadounidenses fueron capaces de persuadir a Rusia para que pusiera fin al conflicto en Ucrania, que dura ya casi cuatro años. “Creo que Estados Unidos y el presidente Trump tienen esta fuerza. Y creo que no deberíamos buscar alternativas en Estados Unidos”.insistió Volodymyr Zelensky.





Las conversaciones para poner fin al conflicto se han acelerado en las últimas semanas.

Las conversaciones para poner fin al conflicto se han acelerado en las últimas semanas.

En este sentido, Volodymyr Zelensky mencionó " progreso " en las conversaciones entre Kiev y Washington sobre el plan propuesto hace más de un mes por Estados Unidos. Este texto inicial, percibido como ampliamente favorable al Kremlin, ha sido revisado desde entonces tras consultas con los ucranianos.









Se desconocen los detalles de la nueva versión pero, según el presidente ucraniano, se trata de concesiones territoriales de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales.





El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, prometió que no se impondría ningún acuerdo ni a los ucranianos ni a los rusos.





Continúan los ataques rusos





Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, el ejército ruso continúa atacando Ucrania, donde provocó el sábado un gran incendio en la mayor terminal de aceites vegetales del país, en Odessa, provocando la muerte de una persona. "Durante la semana pasada, Rusia lanzó alrededor de 1.300 drones de ataque, casi 1.200 bombas aéreas guiadas y 9 misiles de diferentes tipos contra Ucrania"la región de Odessa y el sur del país se vieron "particularmente afectados", afirmó Volodymyr Zelensky este domingo en el programa X.









El sábado, Moscú afirmó haber capturado dos pueblos en las regiones de Sumy (norte) y Donetsk (este). Ucrania, por su parte, informó de la destrucción de dos aviones de combate rusos en un aeródromo situado en la península ocupada de Crimea.