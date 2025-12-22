disculpa a la comunidad judía y pide leyes estrictas sobre armas después de un ataque “meticulosamente organizado”





Una semana después del ataque antisemita en Sydney que costó la vida a al menos 15 personas, la investigación continúa. El domingo 14 de diciembre, los dos atacantes abrieron fuego durante unos diez minutos contra una multitud que celebraba la festividad judía de Hanukkah en la famosa playa Bondi de Sydney. Un ataque preparado desde “ varios meses » contra la comunidad judía según la policía. En un vídeo encontrado en un teléfono móvil, Sajid y Naveed Akram critican al “ sionistas », sentado frente a una bandera del Estado Islámico.









Ante este ataque, el más mortífero en Australia desde 1996, el gobierno federal, así como el estado de Nueva Gales del Sur, están intentando reformar las leyes sobre armas de fuego. El Primer Ministro, que también pidió disculpas a la comunidad judía por el ataque, llamó el lunes 22 de diciembre a “ crear un delito agravado » por los llamados al odio.





· Un ataque “meticulosamente planificado”





Los dos autores del ataque antisemita en Bondi Beach en Sydney acudieron al lugar del crimen” en exploración » unos días antes, según documentos policiales publicados este lunes. Habrían notablemente ” entrenado en armas de fuego ”, según la policía, potencialmente en la zona rural de Nueva Gales del Sur.





Sajid Akram, de 50 años, un indio que entró en Australia con visa en 1998 y su hijo Naveed Akram, nacido en el país hace 24 años, tienen “ meticulosamente planeado » ataque durante “ varios meses “.









Mientras que el padre, Sajid Akram, fue asesinado a tiros por la policía, su hijo Naveed fue trasladado el lunes desde el hospital donde estaba siendo tratado a una prisión, dijo la policía. Fue acusado de terrorismo y 15 asesinatos.





Según estos mismos documentos de investigación, la policía también informó de un vídeo encontrado en un teléfono móvil en el que Sajid y Naveed Akram se sientan frente a una bandera del grupo yihadista Estado Islámico, recitan un pasaje del Corán y critican al ” sionistas “.





También se encontró una bandera de ISIS en su coche.





· El presidente australiano lo siento





Abucheado el domingo durante el homenaje nacional en Sydney una semana después del asesinato, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, presentó este lunes sus disculpas a la comunidad judía del país continental por el ataque antisemita.





“ Siento el peso de la responsabilidad por las atrocidades que ocurrieron durante mi mandato como Primer Ministro y lamento lo que la comunidad judía y nuestra nación en su conjunto han soportado. », añadió el jefe de Gobierno.









Según estimaciones oficiales, en este vasto país continental viven al menos 110.000 judíos australianos.





“ No permitiremos que ganen los terroristas inspirados por ISIS. No dejaremos que dividan nuestra sociedad y lo superaremos juntos. “, dijo el primer ministro australiano a los periodistas.





· Hacia “la legislación más estricta del país”





Durante esta declaración, Anthony Albanese también pidió el apoyo de toda la clase política para “ crear un delito agravado para quienes predican el odio “.





El estado de Nueva Gales del Sur, del que Sídney es capital, presentó este lunes una nueva legislación calificada como “ el mas estricto del pais “. El número de armas autorizadas por individuo se limitará ahora a cuatro. Las personas exentas, como los agricultores, podrán poseer hasta 10 armas.





El gobierno local estima que hay 1,1 millones de armas de fuego en circulación en este estado, el más poblado de Australia. La ley también prohibiría la exhibición de “ simbolos terroristas », en particular la bandera del Estado Islámico.





Las autoridades también podrán prohibir las manifestaciones durante un período de hasta tres meses después de un ataque. Se espera que estas reformas sean votadas por el parlamento local esta semana. Después de haber anunciado su intención de endurecer la legislación australiana contra el extremismo, Anthony Albanese anunció el viernes un programa de recompra de armas de fuego en circulación. Insistió en que “ No había ninguna razón por la que alguien que vivía en los suburbios de Sydney necesitara tantas armas. », en referencia a las seis armas que legalmente posee uno de los atacantes.





Chris Minns, primer ministro de Nueva Gales del Sur, afirmó el lunes que también preveía, en 2026, una legislación más estricta sobre el discurso de odio, en particular sobre los lemas que piden ” globalizar la intifada “.