



Porque creemos que los Juegos Paralímpicos de París 2024 solo serán útiles si acompañan los desarrollos en la vida de las personas. Porque creemos que la accesibilidad universal es una condición para vivir juntos. Debido a que afirmamos que así es como hacemos la República, elegimos en París, con Anne Hidalgo y nuestra mayoría a la izquierda, para continuar el legado de los Juegos.









La reducción a lo que sucedió hace un año es ser cruzado nuevamente por las emociones y la energía que nuestra ciudad vivió dando la bienvenida a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Primero, fueron los deportes y los grandes atletas quienes hicieron que la ciudad vibrara: Léon Marchand o los hermanos Portal en Natación, Aurélie Aubert y su título en Boccia, el equipo francés de Cécifoot ganó la medalla de oro en un estadio completo frente a la Torre Eiffel, el triplicado en BMX … estas emotiones han dado paso a la responsabilidad de continuar con esta dinámica.





Con motivo de los juegos, París ha cambiado y continúa transformándose. El evento fue un acelerador para hacer que la capital sea más accesible: el 100 % de las líneas de autobuses ahora pueden acomodar a todos los audiencias y han surgido 17 distritos de accesibilidad aumentados, uno por distrito. Estos son cursos diseñados para todos, con instalaciones públicas, carreteras, servicios municipales accesibles sin condiciones. Finalmente, el 96 % de los equipos municipales estará accesible para 2026, incluidas nuestras escuelas: cada niño parisino podrá beneficiarse de un establecimiento adaptado a su situación en diez minutos en “niños” desde casa.





Gran plan de desaprobar espacio público





Pero no nos detuvimos allí. Hemos diseñado la accesibilidad universal como una palanca de igualdad real, mientras que la discapacidad es la primera razón para la discriminación, según el defensor de los derechos. Concretamente, hemos implementado unas vacaciones adecuadas para niños con discapacidades, con demasiada frecuencia excluida del derecho a irse y en el tiempo liberado; 33 unidades de enseñanza especializadas para permitir la educación adaptada a las necesidades de todos los niños; Capacitación reforzada de agentes municipales para que la recepción y el apoyo correspondan a los requisitos de accesibilidad; comunicaciones en fácil de leer y comprender; O el desarrollo del paracusport con la red de clubes pagados, que ahora permite que más de 1,500 personas practicen una actividad deportiva adaptada.





Entonces, en este rendimiento marcado por la fecha límite municipal de marzo de 2026, la izquierda tendrá que poner accesibilidad en el corazón de su proyecto. En París, iremos más allá porque sabemos que queda por hacer. En términos de espacio público, desarrollaremos nuevos distritos de accesibilidad aumentados, especialmente en vecindarios de clase que trabajan, y organizaremos cursos adaptados a través de un gran plan para rechazar el espacio público.









Con respecto a la movilidad, continuaremos suplicando la accesibilidad de la red metropolitana principal y utilizaremos inteligencia artificial para anticipar y organizar viajes. Para el ocio, fortaleceremos la oferta de parasport (objetivo de +30 %). Continuaremos organizando los principales eventos internacionales de parasport. Ampliaremos la oferta de estadías adaptadas y mejoraremos la consideración de familias de un solo comparente, que se refieren a nueve familias con uno o más niños con discapacidad de cada diez. Finalmente, en la educación, la accesibilidad del edificio de las escuelas, proporcionada por la ciudad, no será suficiente. La educación nacional debe unirse al movimiento garantizando a cada estudiante un proyecto educativo adaptado a sus necesidades.





El estado se eludía ante sus responsabilidades





Hacer República es garantizar a todos y a cada uno la posibilidad de participar plenamente en la vida de la ciudad. Trabajar para una sociedad donde todos encuentran su lugar está trabajando para la igualdad real, querido para el corazón de la izquierda. De hecho, la accesibilidad universal es beneficiosa para todas las audiencias, especialmente las personas con discapacidades, pero también para los ancianos, padres con cochecito, hijos, cuidadores, madres embarazadas o solas. Es una herramienta para proteger y emancipar. Es una herramienta para repensar la ciudad en todas las edades de la vida y en todas las situaciones.









Hoy, nuestras autoridades locales están llevando a cabo este requisito. Ellos son los que, a diario, hacen que los derechos sean efectivos. Ellos son los que sostienen la República Standing, mientras que el estado está alejado de sus responsabilidades, reduciendo drásticamente su apoyo a ellos y placando los créditos dedicados a los deportes y las solidaridades. La secuencia que se abre es importante no perder lo que hemos puesto tanta energía para construir. Continuemos llevando esta súplica por el legado de los juegos en todas partes y haciendo que París sea más inclusivo.





Lamia el Aaraje es asistente del Ayuntamiento de París a cargo de la planificación y accesibilidad de la ciudad, el primer secretario federal del Partido Socialista en la capital. Pierre Rabadan Diputado a cargo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Sport y Sena. Emmanuel Grégoire es un diputado socialista para el 7mi Distrito de París y candidato en las elecciones municipales de 2026.