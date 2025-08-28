Donald Trump obtiene una victoria legal al escapar de una multa muy fuerte

Publicado el 22 de agosto de 2025 a las 8:21 a.m.

actualizado el 22 de agosto de 2025 a las 10:20 a.m. Lectura: 2 min.







El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ganó una importante victoria judicial el jueves 21 de agosto al obtener la cancelación en apelación de la multa de casi medio mil millones de dólares a los que había sido condenado por fraude en 2024, después de un juicio río y ultra mediado. En su decisión, invoca un Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York, con respecto al monto de $ 464 millones (alrededor de 400 millones de euros), “Una multa excesiva que viola la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos”que prohíbe las convicciones desproporcionadas.





El fiscal general del estado, Letitia James, feroz oponente del presidente e iniciador de la fiscalía contra él, inmediatamente anunció que iba a apelar esta decisión. Ella señala al aprobar que el Tribunal de Apelación confirmó sobre los méritos que Donald Trump y dos de sus hijos, juzgados a su lado, eran buenos “Gerentes de fraude”. “Esto no debería ser olvidado por la historia: otro tribunal dictaminó que el presidente había violado la ley”dijo.





Sin embargo, al obtener la cancelación de la multa astronómica a la que había sido condenado, el presidente republicano puede enorgullecerse de una victoria ante una institución judicial que continúa acusándolo de implacidad hacia él. “Era una caza de brujas políticas”reaccionó, en un largo mensaje al tono de venganza, en su red social de la verdad. “Todo lo que hice fue absolutamente correcto e incluso perfecto.» »





¿Errores contables simples?





En este caso, él y sus hijos Eric y Donald Trump Jr. habían sido culpables de haber tenido los activos de la organización Trump, sus rascacielos, hoteles de lujo o campos de golf en todo el mundo. El objetivo era obtener bancos más favorables y mejores condiciones de seguro. El caso había estallado tras el testimonio ante el Congreso de un ex abogado de Donald Trump, Michael Cohen, quien había asegurado que el multimillonario estaba mintiendo sobre el valor de sus edificios, como su Triplex en Manhattan, cuya superficie había sido inflada artificialmente.









Para su defensa, el empresario y sus hijos habían declarado errores contables simples, cometidos de buena fe. Además de la multa, también se les había prohibido administrar un negocio durante tres años. Durante un juicio, que duró desde octubre de 2023 hasta principios de 2024, en un momento en que Donald Trump era solo un candidato supuesto para un segundo mandato y luchó con sus problemas legales, más de 40 personas habían sido entrevistadas.





Black mira en el banco de la corte, sobresaliendo contra jueces y enjuiciamiento, escuchando incidentes: bajo los ojos de los medios de comunicación en todo el mundo, Donald Trump había trabajado para hacer del juicio una plataforma política, asaltando contra la justicia en manos de los demócratas del presidente Joe Biden y “Un juicio digno de una República de Banana”.





“Una caza de brujas”





A lo largo de la audiencia, el juez Arthur Engoron había tratado de enmarcar las respuestas del burbujeante multimillonario, recordó al orden muchas veces, y obligado a pagar varias multas por el precio de sus arrebatos. Este asunto judicial fue uno de los últimos en ir al final para el actual presidente estadounidense, que se ha beneficiado desde su reelección de la inmunidad que lo aleja del enjuiciamiento.









“Victoria masiva !!!» »se regocijó el jueves en X su hijo Donald Jr. “Siempre ha sido una caza de brujas, interferencia en las elecciones y una parodia total de justicia … ¡e incluso un tribunal de Nueva York con una tendencia progresiva está de acuerdo!» El asesor comercial de Donald Trump, Peter Navarro, fue tan lejos como para decir que el lugar del fiscal general, Letitia James, un demócrata, debería ser “En prisión”. “Los demócratas realmente habían sobreestimado su golpe esta vez, porque pensaron que podrían descartar a Donald Trump”dijo el jueves frente a los periodistas en la Casa Blanca.