Para Macron, Netanyahu “ofendió” a Francia después de sus palabras sobre el semitismo y debe detener su “vuelo al asesino” en Gaza

Publicado el 26 de agosto de 2025 a las 7:40 p.m.

Actualizado el 27 de agosto de 2025 a las 11:10 a.m. Lectura: 1 min.







Emmanuel Macron cree que “Acusaciones de inacción” llevado por Benyamin Netanyahu a Francia en la lucha contra el antisemitismo constituye un “Ofensa” para el país “Entero” e insta al primer ministro israelí a salir de su “Se filtró hacia adelante” En Gaza, en una carta hecha pública este martes 26 de agosto por el diario “Le Monde”.





“Estas acusaciones de inacción ante un flagelo con el que luchamos con todas nuestras fuerzas son inaceptables y ofenden a Francia a todos”escribe, creyendo que esta lucha “No puede ser un tema de instrumentalización”.





El primer ministro israelí provocó una nueva crisis con Francia, acusando a Emmanuel Macron “Alimentar el fuego antisemita” por su intención de reconocer el estado palestino.









En una carta dirigida a Emmanuel Macron con fecha del 17 de agosto, dijo que estaba “Preocupado por el alarmante aumento del antisemitismo en Francia y por la falta de acciones decisivas (del) gobierno para enfrentarlo”. El 19 de agosto, la presidencia francesa ya había denunciado como “Erróneo, abyecto” La acusación de Benyamin Netanyahu, diciendo que Emmanuel Macron la había leído por prensa y responde por correo.





“Se filtró hacia adelante asesino e ilegal”





El jefe de estado francés subraya en su respuesta que él “Eliminar y permanecer garantizado de la necesidad imperativa de combatir esta abominación, en todas partes y siempre”. “Los antisemitismos de nuestro país provienen de lejos, han sido alimentados por el extremo derecho, hoy también son alimentados por el extremo izquierdo, que es esencialmente la comunidad judía y apoya el odio contra este último”señala de nuevo.





Emmanuel Macron cree que su iniciativa diplomática para el reconocimiento del estado de Palestina es “Mano titada” en Israel para un “Paz sostenible” En la región y también rechaza cualquier acusación de apoyo, a través de este proceso, al movimiento islamista palestino Hamas.









“Te llamo solemnemente que salgas del vuelo por delante e ilegal antes de una guerra permanente en Gaza que expone a tu país a la indignidad y a tu pueblo a un punto muerto, para detener la recolonización ilegal e injustificable de Cisjordia y comprender la mano excedida de los socios internacionales organizados para trabajar en un futuro de paz, seguridad y prosperidad para Israel y la región” “región” “”él continúa.





Según él, “El estado palestino debe constituir el fin de Hamas”. “Hoy es la única forma de erradicar realmente a Hamas y evitar que los jóvenes israelí se consuman en una guerra permanente, devastador para los palestinos de Gaza, pero también para Israel y toda la región”todavía señala.