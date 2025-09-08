



Si, en Francia, la atención es monopolizada esta semana por el voto de la confianza que debería sellar el futuro del gobierno de François Bayrou, así como en manifestaciones dos días después, se juega otro puntaje en el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo el 10 de septiembre.









Durante casi quince años y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se buscaba como un paso hacia más democracia y transparencia, el presidente de la Comisión Europea se presta anualmente al delicado ejercicio del discurso sobre el estado de la Unión. Frente a más de 700 eurodiputados, Ursula von der Leyen presentará sus prioridades y su visión política durante los próximos doce meses.





A menos que haya una gran sorpresa, dado el primer año de su segundo mandato, la visión de la comisión debería diferir bien de la que lleva los ambientalistas.





Inducido hace poco menos de un año, la Facultad de Comisionados refleja el panorama político europeo: comisionados de extrema derecha, incluido un vicepresidente de la institución de las filas de Giorgia Meloni, y las personalidades de izquierda para pesar.





La progresión histórica de la extrema derecha en las elecciones europeas de 2024 cambió fuertemente los saldos dentro del Parlamento Europeo, el grupo de la derecha democrática cristiana (donde los republicanos se sientan) asumiendo abiertamente hacer alianzas con ellos. La Comisión se está alineando cada vez más con esta orientación y sus elecciones políticas rastrean una trayectoria mortal para el clima, la solidaridad y la democracia.









Así es como los textos del pacto verde tan esenciales para el futuro de nuestro planeta y nuestras poblaciones se desentierran hoy en nombre de una supuesta simplificación; que los negociadores acuerden un acuerdo comercial ecológico y socialmente loco con los países de Mercosur.





Al mismo tiempo, la institución debate textos infames para satisfacer las fantasías racistas de la extrema derecha en asuntos de migración, mientras que no puede estar a la altura de la escena internacional. Ante las guerras, las rivalidades de poder y las crisis globales, la Unión Europea actúa con demasiada frecuencia en el vasallo en los Estados Unidos, una visión estratégica sin palabras o real, incapaz de encarnar un contrapeso real.





Los derechos fundamentales también son atacados. En varios países de la UE, el derecho al aborto es retirarse o permanece ampliamente obstaculizado. LGBTQIA+ Las personas se someten a la reacción reaccionaria: ataques contra trans, negación de familias arcoiris, pasos de orgullo restringido o amenazado. Y allí nuevamente, la comisión se contenta con demasiada frecuencia con las palabras cuando toma actos.





Finalmente, ¿qué decir sobre las prioridades del próximo presupuesto de la UE de varios años, que retrocede de los imperativos de transición ecológica y social? En lugar de invertir masivamente en justicia social, igualdad y paz, la Comisión elige el camino de la reticencia, la dependencia y la renuncia.









Aquí es donde estamos después de casi un año de mandato de la Comisión Europea Versión 2024-2029. Y si no tenemos una bola de cristal, el discurso sobre el estado de la Unión debería ser parte de la continuidad de las prioridades expuestas por la Sra. Von der Leyen desde finales del año pasado: la competitividad primero, que se opone flicestamente a la ecología y la solidaridad.





Nosotros, los ambientalistas que votaron en contra de esta Comisión Europea hace poco menos de un año, estamos luchando por otra orientación política, cuyo objetivo es proteger al planeta y a los más vulnerables.





Y al igual que la pelea que estamos llevando a cabo en Francia, Bélgica o Luxemburgo, es aún más esencial a nivel europeo, ya que en los próximos meses prometen ser cruciales para nuestro futuro.





Frente a grandes trastornos geopolíticos, abogamos por una Europa de la defensa independiente del internacional reaccionario, dotado de una verdadera autonomía estratégica. Defendamos a todos los costos el derecho internacional: reafirmemos con fuerza nuestro apoyo al pueblo ucraniano que lucha por su libertad. Frente al genocidio actual en Gaza, trabaja para una diplomacia fuerte: Brisones El bloqueo israelí al forzar la aprobación de la ayuda humanitaria, suspendamos el Acuerdo de la Asociación de la UE-Israel, apoye activamente al Tribunal Penal Internacional al aplicar los mandatos de arresto y proteger a su personal.





Negociaciones sobre este presupuesto de varios años de la Unión Europea después de 2017, que la Comisión desea renunciar en contradicción de la visión federalista que llevamos comenzar. No dejemos que las familias conservadoras y reaccionarias pongan en peligro nuestro futuro, el del clima, el medio ambiente o nuestros agricultores, para un triplicado del presupuesto sobre la política de migración. El dinero europeo debe financiar una transición ecológica y socialmente justa.





Permanemos firmes en los objetivos y ambiciones climáticas, ya sea para 2040 y más allá. Los ataques al pacto verde continuarán, no podemos aceptarlos.





A la tasa de plazos a corto y mediano plazo, continuemos nuestra movilización contra el acuerdo comercial con Mercosur y contra los deberes aduaneros impuestos por Donald Trump en la Unión Europea. Se trata de nuestro presente y nuestro futuro.









En respuesta a las ofensivas políticas permanentes de la extrema derecha que se traducen en propuestas de texto y que demostrarían ser muy peligrosas, aumentemos para una protección de los derechos fundamentales en toda la Unión, para una política de recepción digna de exiliados, para una defensa de los más vulnerables.





Aguas arriba de este discurso sobre el estado de la Unión, por lo tanto, llamamos a la Comisión Europea y Ursula von der Leyen es responsable y a las cuestiones. Deben escuchar la voz de los ambientalistas en lugar de la de los reaccionarios y (re) encontrar el camino de la transición ecológica y social esencial.





Ecologist Meps:

Saskia Bricmont (Bélgica)

Mélissa Camara (Francia)

David Cormand (Francia)

Tilly Metz (Luxemburgo)

Mounir Satouri (Francia)

Majdouline Sbai (Francia)

Marie Toussaint (Francia)