El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunció su renuncia este domingo 7 de septiembre después de once meses en el cargo, un período durante el cual su partido perdió una mayoría absoluta en las dos cámaras del Parlamento. “Ahora que las negociaciones sobre las medidas arancelarias estadounidenses han llegado a su fin, creo que es el momento adecuado. Decidí retirarme y dar paso a la próxima generación “dijo.





A los 68 años, este extraño de la política japonesa había tomado la cabeza del PLD en septiembre de 2024 (en su quinto intento), una capacitación en poder casi sin interrupción en el archipiélago desde la década de 1950. Por lo tanto, se había convertido en el Jefe de Gobierno el 1 de octubre. Ex Ministro de Defensa y Agricultura, luego atrajo al público: conocido por su dominio de los problemas militares, afirmó ser un amante de los cigarrillos y trenes, los ídolos pop de la década de 1970 y los modelos de fabricación.





Apenas elegido, Shigeru Ishiba había convocado las primeras elecciones legislativas en octubre, con la esperanza de establecer su poder. Pero finalmente había recopilado el peor resultado de su partido en 15 años: la Coalición PLD-Komeito ha perdido su mayoría absoluta en la habitación inferior del Parlamento, obligado a negociar con la oposición. Su popularidad ha disminuido, en el contexto de los precios inflacionarios y el doble arroz. Una encuesta publicada a principios de junio por NHK Television indicó que solo el 39 % de los japoneses aprobaron la acción del gobierno. Este verano, se había sometido a una nueva debacle electoral en las elecciones de la habitación superior.





Eventualmente, "Ishiba fue acorralado en sus atrincheramientos, prometiendo solo un apoyo financiero tardío y tímido que difícilmente ayudará a mejorar las perspectivas de demanda"estima Stefan Angrick, analista de Moody's Analytics.









Hijo de un gobernador regional de la pequeña minoría cristiana del archipiélago, Shigeru Ishiba se había comprometido a “Crea un nuevo Japón”revitalizar las regiones rurales y responder a “Emergencia silenciosa” declive demográfico. Padre de dos hijas, este gran fumador nombró solo a dos mujeres en su oficina, contra cinco bajo su predecesor Fumio Kishida. Su imagen política fue rápidamente empañada y fue castigado por sus pasos falsos: un disfraz mal ajustado durante una ceremonia, siesta en el medio de la sesión en el Parlamento, para no haber aumentado para saludar a otros líderes durante una cumbre en Perú.





Sin embargo, esta renuncia ocurre en un contexto paradójico ya que Shigeru Ishiba estaba en pleno aumento en las encuestas, especialmente después del acuerdo comercial con los Estados Unidos. La calificación de popularidad de su gobierno había experimentado un rebote sorpresa a fines de agosto, alcanzando el 39 % de opiniones favorables, un aumento récord de 17 puntos en comparación con julio, según una encuesta publicada por el diario “Yomiuri”. El periódico atribuye este aumento en particular al acuerdo comercial concluyó a fines de julio con los Estados Unidos (dos días después de las elecciones en Japón) que redujo las tareas de aduana de los Estados Unidos del 25 % al 15 %. Pero este acuerdo se produce después de un largo período de estancamiento de las negociaciones comerciales contra Donald Trump, quien temía una ausencia total de compromiso.









En contraste, Shinzo Abe, primer ministro japonés en el momento del primer mandato de Donald Trump, se había acercado al presidente estadounidense, del cual se consideraba que tenía la oreja. Había obtenido resultados rápidos en la guerra comercial liderada por los Estados Unidos, logrando proteger a Japón de todo el recargo de aduanas estadounidenses. “Nunca habrá otro como él”dijo Donald Trump después de la muerte de Shinzo Abe, asesinado en 2022.