Los diputados no le dan su confianza a François Bayrou

La Asamblea Nacional se volcó el lunes 8 de septiembre, François Bayrou, quien no pudo obtener la confianza de los diputados el lunes 8 de septiembre, 8 de septiembre. Las miradas ahora se han convertido en Emmanuel Macron, obligado a encontrar un nuevo primer ministro si quiere evitar una nueva disolución.





“Nuestro pronóstico vital se compromete” Debido a la exageración. “Nuestro estado, nuestra independencia, nuestros servicios públicos, nuestro modelo social” El primer ministro lanzó al primer ministro en un último discurso alarmista sobre finanzas públicas.





Sin evitar el destino prometido durante dos semanas. Al final de un debate marcado por una severa acusación de oposiciones, solo 194 diputados (macronistas, módem, horizontes y republicanos) votaron por la confianza que anunció solicitar hace quince días.









Ampliamente insuficiente frente a los 364 votos conjugados de sus oponentes, que van desde la manifestación nacional hasta la Rebella Francia.





Y si se esperaba el resultado, el hecho sigue siendo histórico: François Bayrou, quien no estaba obligado a solicitar la confianza de los diputados, se convierte en el primer jefe de gobierno de la Quinta República en fallar en tal voto.





“Esta prueba de verdad la quería (…) El mayor riesgo era no tomarla”argumentó el patrón de moderna, aliado histórico de Emmanuel Macron, a quien ayudó a acceder al poder en 2017. Un jefe de estado que ve los focos en el Elysée, menos de un año después de la censura del gobierno de Michael Barnier.





“Deja que venga y nos recoja”





Las negociaciones para reemplazar a François Bayrou ya están en marcha, presionadas por el imperativo del presupuesto 2026.





Varias fechas también defienden una breve vacante: las movilizaciones “Bloqueamos todo” el 10 de septiembre, sindicato el 18 o la decisión el viernes de la Agencia Fitch que podría degradar la nota de la deuda francesa.





“No busquemos el presupuesto milagroso (…) no existe”subrayó a Paul Christophe, jefe de los diputados de Horizons. El presidente del Renacimiento, Gabriel Attal, suplicó un “Acuerdo de interés general” de dieciocho meses hasta la próxima elección presidencial.





La fiesta socialista se ha colocado en el centro del juego. “Los socialistas están listos”golpeó la cabeza de su grupo, el apostrofante Emmanuel Macron: “Que venga a recogernos.» »









Pero en el séquito del presidente, pocos son aquellos que lo imaginan nombrar al primer secretario del Partido Socialista Olivier Faure, cuando este último rechaza la idea de un gobierno ” común “ con macronistas.





El jefe de los republicanos Bruno Retailleau le advirtió: “De ningún modo” aceptar un primer ministro socialista. En cuanto al coordinador de Lfi Manuel Bompard, no cree “No es un minuto que Emmanuel Macron tenga la intención de nombrar para mateñer un gobierno destinado a implementar una política de desglose”.





Le Pen empuja la disolución





Más probable: la negociación de un acuerdo de no censura por parte de una persona o personalidad central adecuada. “El más estable es la base común que dialogues con los socialistas”estima un pariente del presidente.





Circulan varios nombres: los ministros Sébastien Lecornu (ejércitos), Gérald Darmanin (Justicia), Catherine Vautrin (Labor and Health), Éric Lombard (Economía), Presidenta LR des Hauts-De-France Xavier Bertrand, ex jefe de Diplomacia y ex Socialista Jean-Yves Le Drian …





Un elenco intercambiado en sus intervenciones por el Rally Nacional y la Rebeliente Francia.









“Un nuevo gobierno, dada la ecuación política, probablemente no aprobará la discusión presupuestaria”dijo en la galería Marine Le Pen, martillando eso “La disolución no es para (Emmanuel Macron) una opción, sino una obligación”.





Habiendo entendido este lunes que su juicio de apelación en el caso de los asistentes de euro “Sacrificio” Su mandato como diputado para llevar a su grupo a Matignon.





En cuanto a la rebelde de Francia, continúa reclamando la renuncia de Emmanuel Macron o su despido, sus diputados tienen que presentar una moción en esta dirección. “¿El presidente no quiere cambiar la política?” Entonces tendremos que cambiar al presidente “reclamó Mathilde Panot este lunes, patrón de los diputados de LFI.