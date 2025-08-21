Ucrania: Trump quiere un plan de paz después de su incapacidad para que Putin un alto el fuego

Publicado el 16 de agosto de 2025 a las 2:52 p.m.

Actualizado el 16 de agosto de 2025 a las 4:10 p.m. Lectura: 3 min.







Donald Trump, quien no pudo obtener un alto el fuego en Ucrania en su parte superior en Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ahora afirma un “Acuerdo de paz” Poner fin a tres años y medio de un conflicto mortal.





Donald Trump había asegurado que quería obtener un alto el fuego en Ucrania antes de que la cumbre el viernes 15 de agosto anunció como decisivo y después de lo cual los dos líderes no han revelado nada sobre sus discusiones.





“Fue juzgado por todo lo que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz, que terminaría la guerra, y no a un simple acuerdo de cese de fuego, que a menudo no se mantiene”Donald Trump dijo en su red social de la verdad una vez regresó a Washington.





También confirmó que recibiría al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el lunes por la tarde en la Casa Blanca. “Si todo funciona bien, programaremos una reunión con el presidente Putin”Se agregó Donald Trump, dejando considerar una cumbre tripartita.





Volodymyr Zelensky, que no había sido invitado a Anchorage y quería sobre todo un acuerdo de alto el fuego, como los europeos, había anunciado poco antes de encontrarse con Donald Trump el lunes, y que le había informado de “Puntos principales” de sus intercambios con Vladimir Putin.





¿Una garantía de seguridad similar a la de la OTAN?





“El lunes, me reuniré con el presidente Trump en Washington para discutir todos los detalles para poner fin a los asesinatos y la guerra”dijo Volodymyr Zelensky en la red social X. “Estoy agradecido con la invitación. Es importante que los europeos estén involucrados en cada etapa, para proporcionar garantías de seguridad confiables, junto con los Estados Unidos.» »









Durante su vuelo de regreso, Donald Trump tenía un “Larga llamada” Con Volodymyr Zelensky, según su portavoz. El presidente estadounidense también habló con los líderes de la OTAN.





En particular, el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, canciller alemán, Friedrich Merz, primer ministro británico, OTAN y el Secretario General de la OTAN y el Secretario General de la OTAN y la Comisión Europea, según un portavoz de un portavoz de la Comisión Europea.





Una fuente diplomática en Kiev indicó que Donald Trump, en oposición a la solicitud de Ucrania de unirse a la OTAN, habló de una propuesta estadounidense sobre la concesión en Kiev de una garantía de seguridad similar a la del Artículo 5 de la Alianza, que establece una defensa mutua entre sus miembros en caso de un ataque, durante este llamado.









Los europeos quieren “fortalecer las sanciones”





En una declaración conjunta, los líderes europeos dijeron que estaban “Listo para trabajar con MM. Trump y Zelensky para una cumbre trilateral, con el apoyo de Europa”mientras mantiene la presión sobre Moscú.





“Continuaremos fortaleciendo las sanciones y las medidas económicas específicas para pesar sobre la economía de la guerra rusa, hasta el establecimiento de una paz justa y duradera”dijeron.





Emmanuel Macron advirtió contra “La propensión” de Rusia “No mantener sus propios compromisos” Mientras que Keir Starmer estimó que “El camino hacia la paz en Ucrania no podría decidirse sin” Volodymyr Zelensky.





Antes de dejar Anchorage, el presidente estadounidense había acogido una reunión “Muy productivo” y Vladimir Putin de una entrevista “Constructivo”.





Donald Trump aseguró antes de la prensa que quedó “Muy poco” Puntos para resolver encontrar una salida a la guerra lanzada por la invasión rusa de Ucrania. “Uno de ellos (estos puntos) es probablemente el más importante”Añadió, pero sin especificar cuál.





“No estamos allí, pero hemos progresado”aseguró al presidente de los Estados Unidos.





Rusia lanzó 85 drones y un misil anoche





Donald Trump, que había amenazado a Rusia para “Consecuencias muy graves” Si no aceptaba poner fin a la guerra, dijo que ya no consideraba las medidas de inmediato. “Dado cómo sucedió hoy, no creo que tenga que pensar en eso ahora”dijo.





Vladimir Putin, en el mismo modo cordial, dijo que espera que “La entente” encontrado en Alaska traería “Paz” en Ucrania.









En Rusia, esta cumbre fue bastante bien recibida. Conoció un tiro de piedra del Kremlin, Vitalo Romanov, un empleado del museo, cree que despertó “La esperanza de que esto sea mejor, para Rusia, para las personas y para las personas que luchan” en la frente.





Los ucranianos parecían, por otro lado, sin ilusiones, como Laryssa Melny, una farmacéutica de Kiev, que cree que habrá “No hay paz” dentro de poco. “Creo que es una gran victoria diplomática para Putin”dijo Pavlo Nebroev, director de un teatro en Jharkiv.









Con esta cumbre, Putin de hecho firma un retorno espectacular a la escena internacional, mientras que el conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial continúa.





El ejército ruso lanzó 85 drones y un misil en Ucrania durante la noche, dijo Kyiv, asegurándose de que hubiera matado a 61, en las regiones Soumy (noreste), Donetsk (este), Cherniguiv (Norte) y Dnipropetrovsk (centro de East). Al mismo tiempo, las fuerzas del Kremlin afirmaron tomar dos localidades en el este de Ucrania.