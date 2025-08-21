¿Cuál es la llamada para “bloquear todo” el síntoma?





“Estar resuelto a no servir más, y usted es libre”. Cuatrocientos cincuenta años antes de Tiktok, el humanista Etienne de la Boétie publicó su prodigioso “Discurso de servidumbre voluntaria”, requisito contra todas las tiranías que nunca son posibles solo por la presentación de los pueblos. Desde este texto fundador, la utopía de un cese de consentimiento al poder, que se llama “resistencia pasiva”, “desobediencia civil” o “huelga general”, siempre ha hecho que estos animales sociales insatisfechos fantasean los humanos. Nada más antropológico y más en línea con la idea de Boétie que verlo resurgir. “Bloqueemos todo. En estos días, el llamado a los rebeldes resuena en los puestos de los promotores del movimiento del 10 de septiembre, una fecha fatídica de una insurrección anunciada contra el proyecto de 44 mil millones de euros en ahorros presupuestarios que muestran el gobierno de Bayrou.





Lanzado por un oscuro colectivo del movimiento soberano, lo esencial, la consigna comenzó desde la extrema derecha. Pero su dimensión sediciosa rápidamente ganó parte de la izquierda y las organizaciones heterogéneas de ciudadanos enojados en particular, ¡la red nos dejó! Y el movimiento Les #gueux, heredero de la poderosa movilización de los “chalecos amarillos” de la caída de 2018. En las redes sociales, es una pregunta al menos detener el trabajo y ocupar el pavimento durante una duración que permanece indefinida. Pero también “Guarde las tarjetas azules para privar al estado de parte de sus ingresos y los bancos de sus ganancias”. Un hipotético “Vat Strike” lo que combinaría la razón tradicional de la revuelta fiscal y una renuncia al consumo en el aire del tiempo.





Navegue por la impopularidad del rigor presupuestario





Otra concesión a la modernidad: algunos de los insurgentes digitales recomiendan un “confinamiento” voluntario sobre el modelo de las cuarentenas impuestas por los gobiernos para hacer frente a la pandemia de la covid. Desde la “dictadura de salud” conspirada en las redes sociales hasta la noble “resistencia cívica”, por lo que solo habría un paso …





No te equivocen, estas expresiones radicales son los síntomas de la ansiedad compartida. Tres de cada cuatro franceses desaprueban la purga presupuestaria prescrita por François Bayrou. Por lo tanto, sea cual sea la realidad de la movilización este 10 de septiembre, por el momento, el movimiento todavía parece tartamudeo, su causa compartida aparecerá solo por la mayoría de nuestros conciudadanos. Isoumis en el autoproclamado jefe, Jean-Luc Mélenchon lo sabe bien. “Pedimos una ofensiva decidida para derribar a este gobierno. Debido a toda la movilización popular y en el Parlamento por una moción inmediata de censura”él triunfa. Sus objetivos? Surfa la impopularidad del rigor presupuestario dando un resultado político a un movimiento proteico.





Y atrapar a sus rivales socialistas “reformistas” al salvo con el acceso a negociaciones destinadas a reequilibrar una ley financiera que pesa en categorías populares sin afectar particularmente a los hogares y negocios más ricos. Muy consciente de la trampa que abre, el portavoz de PS denuncia un presupuesto “Inaceptable como es”, se están preparando para revelar su contraproposición y confiar en la interunión para definir los contornos de una movilización social.









En esta etapa, los sindicatos condenan por unanimidad “Regresión” Eso causaría la abolición de dos vacaciones, la congelación de los beneficios sociales o la reforma del seguro de desempleo prevista por el ejecutivo. Pero divide en el modo de acción. Algunas federaciones de CGT están ardiendo para unirse y amplificar la jacquerie del 10 de septiembre. El CFDT, que ya no hace que la huelga sea su horizonte, solo puede torcer su nariz ante el populismo de una nebulosa anti -Sistema que rechaza la clase política y los cuerpos intermedios. Reunido en Intersyndicale en 1jerga Septiembre, las principales centrales eléctricas estarán dispuestas a canalizar y expresar un estado de ánimo para una masacros de regreso a la escuela. Más seguro que el espejismo de un bloqueo general, esto debería preocupar al gobierno.