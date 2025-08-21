Más de un millón de hectáreas han quemado en la UE desde el comienzo del año debido a incendios, un récord

Por

Los incendios ya han devastado más de un millón de hectáreas (10,000 km²) en la Unión Europea desde principios de 2025, un año de récord, mientras que varias luces continúan siendo particularmente rampantes en España y Portugal.









La evaluación alcanzó precisamente 1.015.731 hectáreas quemadas este jueves 21 de agosto al mediodía, un área mayor que Córcega, que excede en menos de ocho meses el récord anterior de 988,524 hectáreas durante todo el año 2017.





Además de esta tabla global, calculada por la AFP a partir de las estimaciones por país proporcionadas por el Sistema Europeo de Información Forestal (EFFIS), cuatro países de la Unión Europea también han roto su récord anual durante veinte años de encuestas: España, Chipre, Alemania y Eslovaquia.





España, el país más afectado de la UE





En el control de muchos incendios en el oeste del país, después de haber matado a cuatro personas, España es, con mucho, el país de la Unión Europea más afectada por los incendios, con más de 400,000 hectáreas (4,000 km2) que se fueron a humo, o casi el 40 % de las áreas quemadas en la UE este año.









En cuanto a Portugal, conserva su récord de 563,530 hectáreas quemadas en 2017 (el máximo para un país de la UE), pero nunca había llegado, el 21 de agosto, un área tan calcinada. Las llamas ya han devastado más de 274,000 ha de bosque portugués, causando la muerte de tres personas. En 2017, los incendios habían causado 119 muertes en el país.





Detrás de los dos países ibéricos, Rumania sigue, con 126,000 ha quemados. En Francia, 35,600 hectáreas de bosque se redujeron a cenizas, especialmente en el aude devastado por un fuego gigantesco a principios de agosto.





Al menos 10 muertes





Fuera de la UE, el Reino Unido también está experimentando un año récord, después de incendios en la primavera, durante una ola de calor temprana, así como en el norte de Escocia a fines de junio. En los Balcanes, Serbia también ha registrado su peor año desde que comenzaron las encuestas.





Estas estimaciones de EFFIS, un indicador del Observatorio Europeo de Copérnico, solo tienen en cuenta los incendios que han quemado al menos 30 hectáreas.









Entre principios de enero y 19 de agosto, los incendios forestales en 22 de los 27 países de la UE emitieron 35 megatones de dióxido de carbono (CO2), un nivel sin precedentes en esta etapa del año, según EFFIS, lo que sugiere un exceso del récord anual de 41 megatonesas establecidas en 2017.





Ese año, los incendios habían matado a más de 200 personas en la UE, especialmente en Portugal, Italia, España y Francia. En 2025, dos personas murieron debido a los incendios en Chipre, uno en Francia y siete en la Península Ibérica, una evaluación provisional de 10 muertes, según un recuento de AFP.