Ucrania: Nueva noche de huelgas rusas en varias regiones, una muerta y veinte heridas

Publicado el 30 de agosto de 2025 a las 12:14 p.m.

Actualizado el 30 de agosto de 2025 a las 12:20 p.m. Lectura: 2 min.







Rusia lanzó un gran ataque aéreo contra regiones ucranianas en la noche del viernes 29 de junio al sábado 30 de junio, murió y veinte heridos en Zaporijia (sur), según las autoridades locales. El presidente Volodymyr Zelensky llamó a Washington y Bruselas para actuar.





Al menos una persona fue asesinada y más de veinte veinte hirvidos en ataques rusos nocturnos en Zaporijia, una gran ciudad del sur, dijeron los servicios de emergencia en Telegram. Tres menores, de nueve a 16 años, fueron hospitalizados, agregaron. Las fotos, compartidas por las autoridades ucranianas, muestran edificios en ruinas y bomberos que intentan extinguir un fuego.





Docenas de edificios y casas se encontraron sin electricidad o gas debido a las huelgas, según el gobernador regional Ivan Fedorov.









El ejército ruso se lanzó contra Ucrania 582 drones y misiles en la noche, dijo la Fuerza Aérea Ucrania, diciendo que había disparado a la mayoría. Un total de 14 regiones se vieron afectados por esta ofensiva, según el presidente Volodymyr Zelensky. Los ataques han causado incendios en la región de Dnipropetrovsk (Center-East), según su gobernador Serguii Lyssak.





El ministerio ruso aseguró que había llevado a cabo un “Huelga masiva” contra objetivos “Militar” en Ucrania. Moscú siempre afirma no apuntar a la infraestructura civil, a pesar de que los muchos elementos demuestran lo contrario.





Zelensky afirma “acciones concretas”





Los esfuerzos diplomáticos para encontrar un resultado para la guerra en Ucrania se han acelerado en las últimas semanas, bajo el liderazgo de Donald Trump, pero no han producido ningún efecto concreto por el momento. Rusia, por el contrario, ha intensificado sus ataques aéreos, lanzando números récord de drones contra el vecino que ha estado invadiendo desde 2022.





Ucrania había sido llorada por un gran ataque a gran escala en la noche de miércoles a jueves, que había dejado al menos 25 muertos, incluidos niños en un área residencial en Kiev, la capital. Esto fue denunciado por los socios occidentales de Kyiv, desde Washington hasta Bruselas, Londres acusando, por ejemplo, Putin de “Saborar las esperanzas de la paz”.









Volodymyr Zelensky dijo el sábado que Rusia, que todavía llegó a Ucrania, mostró “Su desprecio total por las palabras” Aliados. “Estamos contando con acciones concretas”dijo, pidiendo a los Estados Unidos y Europa que reaccionen. Volodymyr Zelensky afirma sanciones económicas más efectivas contra Rusia para debilitar su economía. “Esta guerra no se detendrá con simples declaraciones políticas”dijo.





20 % del territorio ucraniano controlado por Rusia





Estos nuevos bombardeos están involucrados mientras los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto que ha estado furioso durante tres años y medio. Dos semanas después de una cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska. Ucrania acusa a Rusia de tocar la vigilancia y de fingir querer negociar para preparar mejor los nuevos ataques.





El ejército ruso actualmente controla aproximadamente el 20 % del territorio ucraniano y tiene la ventaja en el frente. El Ministerio de Defensa de Rusia todavía afirmó el sábado que tomaba una aldea en la región de Donetsk (este), Komhouvakha. Este tipo de declaraciones, ya sea que vengan de Kiev o Moscú, son difíciles de verificar de forma independiente, por falta de acceso a las áreas de combate.









Ucrania, en respuesta, apunta a la infraestructura de petróleo y gas en Rusia, una forma de golpear al país con la billetera. El ejército ucraniano dio la bienvenida a una huelga el sábado que causó un incendio en la refinería de Krasnodarsky en el sur de Rusia. Las autoridades de la región de Krasnodar confirmaron que un incendio se había declarado después de la caída en los escombros de drones, pero dijeron que lo habían controlado.





El Kremlin había indicado el jueves que Rusia permaneció “Interesado” por negociaciones de paz con Ucrania, pero que continuaría llevando a cabo huelgas en el país mientras sea su ” objetivos “ no sería alcanzado. Moscú exige que Ucrania se retire de ciertos territorios que continúa controlando parcialmente, en particular de la región de Donetsk, y lo convierte en un requisito previo para el cese de las hostilidades. Kyiv rechaza esta idea.