Confianza de votación: para Olivier Faure, François Bayrou debe decir “adiós”

Publicado el 31 de agosto de 2025

Actualizado el 31 de agosto de 2025







La caída de François Bayrou parece más que el escenario más probable, mientras que un voto de confianza en su gobierno debe celebrarse el 8 de septiembre. La decisión del Partido Socialista de votar en contra “Es irrevocable”anunció este domingo Olivier Faure, su primer secretario, en BFMTV.





“La única palabra que espero de él ahora es decir adiós”dijo el subdirector socialista, según quien François Bayrou “Haz una gira de despedida” Al multiplicar los discursos, como el domingo por la noche, cuando el primer ministro sea entrevistado en cuatro canales de información.









François Bayrou, que no es “No es un interlocutor confiable”, “Sepa que el 8 de septiembre tendrá que irse” Y los socialistas no lo encontrarán el jueves por su invitación a Matignon que “Por espíritu republicano”. “La decisión que tomamos es irrevocable y, por lo tanto, no hay suspenso”él repitió.





En caso de disolución, una posible alianza con LFI





Olivier Faure nuevamente afirmó que el presidente de la república Emmanuel Macron nombra a un primer ministro de izquierda, prometiendo “No gobierna por la fuerza, sino por convicción” Al renunciar al artículo 49.3 de la Constitución, que se supondrá encontrar compromisos con otras fuerzas políticas.





Invitado del Grand Rendez-Vous en Europa1/CNews/Les Echos, el diputado de PS Jérôme Guys explicó que “Esto supone que los parlamentarios de la base común del Renacimiento, el módem, el horizonte, tal vez incluso LR, aceptan hacer lo que nosotros, en enero pasado, es decir no censurar a François Bayrou”.









En cuanto a la amenaza de Jean-Luc Mélenchon, que quiere provocar una elección presidencial temprana, de “Naila inmediatamente” Primer Ministro muy no rebelde, Olivier Faure Putt “Desafío” El líder LFI “Decir que sus diputados votarían en contra del impuesto de Zucman (sobre el alto patrimonio) y en contra de un gobierno que suspende la reforma de las pensiones”. Jean-Luc Mélenchon “Le resultará difícil explicar que un gobierno de la izquierda está censurado por la rebelde de Francia”dijo.





En caso de disolución, Olivier Faure, sin embargo, repitió que podría haber una alianza electoral con LFI “Siempre que haya una amenaza de victoria de la extrema derecha”. LFI “Quizás un socio electoral en una serie de circunscripciones (…) Nunca puedo mirarme en un espejo si yo mismo participé indirectamente en la llegada de la extrema derecha en el poder”argumentó.



