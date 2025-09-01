Publicado el 1 de septiembre de 2025 a las 3:39 p.m.

Actualizado el 1 de septiembre de 2025 a las 5:25 p.m. Lectura: 1 min.







El primer ministro socialista español, Pedro Sánchez, reconoció el lunes 1 el lunesjerga Septiembre de que la política de prevención de incendios había sido “Claramente insuficiente”después de un mes de agosto marcado por incendios forestales históricos en el país.









“Hemos tenido una política de prevención claramente insuficiente, que se refleja, por ejemplo, en ausencia de planes (prevención) implementados, en ausencia de instrumentos de análisis o predicción avanzados o en el hecho de que ciertas regiones no están equipadas con suficientes bomberos o brigadas forestales”admitió al primer ministro presentando un “Pacto nacional contra la urgencia climática”.





“Los incendios de la sexta generación, así es como nos llaman incendios que han devastado más de 300,000 hectáreas en nuestro país, no salen en verano, salen en invierno y caen, es decir, trabajando todos los días del año para que cuando llegaran, no nos encontramos con situaciones que tuvimos que ser unidos durante este verano”se declaró Pedro Sánchez.





“El cambio climático mata”





“El segundo factor (Explicando estos incendios, nota del editor) Fue el manejo del territorio, que también es inadecuado y que ha resultado, por ejemplo, en áreas forestales cargadas de biomasa, sin firewalls descuidados, la falta de especies indígenas y resistentes al fuego ”.continuó Pedro Sánchez.









El hizo el“Emergencia climática” El tercer factor explicó incendios que quemaron cientos de miles de hectáreas en el país en agosto. “El cambio climático mata”subrayó al primer ministro, que se expresó precisamente con motivo de la presentación de un “Pacto nacional para lidiar con la emergencia climática”.





“Si queremos que las próximas sumas nos traigan nuevas desgracias y que el próximo otoño no nos golpee en la forma en que nos golpean con inundaciones, debemos actuar ahora y tenemos que hacerlo juntos”lanzó el primer ministro, cuya propuesta para “Pacto Nacional”anunciado durante el verano, fue bienvenido con escepticismo por la oposición correcta.



