Futuro portaaviones: Emmanuel Macron confirma la construcción del sustituto del Charles de Gaulle

Publicado el 21 de diciembre de 2025 a las 15:31,

actualizado el 21 de diciembre de 2025 a las 3:56 p.m. Lectura: 2 min.







Desde Abu Dabi, Emmanuel Macron inició este domingo 21 de diciembre la construcción del futuro portaaviones francés destinado a sustituir al Charles de Gaulle. Se espera que el barco entre en servicio en 2038”. En la era de los depredadores, debemos ser fuertes para ser temidos, y especialmente fuertes en los mares. », justifica el Presidente de la República. “De conformidad con las dos últimas leyes de programación militar, y después de un examen completo y cuidadoso, he decidido proporcionar a Francia un nuevo portaaviones. La decisión de lanzar este programa de gran envergadura se tomó esta semana”.añade.









“ Este proyecto irrigará directamente nuestra economía y a los 800 proveedores involucrados en la construcción, el 80% de los cuales son PYME. Seré garante de este compromiso a favor de nuestras empresas y viajaré al lugar el próximo mes de febrero para reunirme con ellas. », promete Emmanuel Macron. “ Este nuevo portaaviones será una ilustración del poder de nuestra nación, el poder de la industria, de la tecnología, el poder al servicio de la libertad en los mares y en los remolinos del tiempo. », concluye el Jefe de Estado.





Botado en 1994 por los astilleros de Brest, el Charles de Gaulle, el único portaaviones de propulsión nuclear no estadounidense, está en servicio desde 2001. Actualmente es el único portaaviones de la marina francesa, con una tripulación de unas 2.000 personas.





¿El PANG amenazado por restricciones presupuestarias?





El portaaviones de nueva generación (PANG) será el “ futura pieza central de nuestras fuerzas armadas, garantizará la proyección del poder desde alta mar, y su entrada en servicio está prevista para 2038. », precisa la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin. También de propulsión nuclear, el nuevo portaaviones será mucho más grande que el actual: casi 80.000 toneladas para unos 310 metros de largo, frente a 42.000 toneladas para 261 metros del Charles De Gaulle. Podrá transportar 30 aviones de combate.





Pero el riesgo de “shock en tres, cuatro años” La crisis que enfrenta Rusia mencionada por los ejércitos hace temer que los presupuestos se desplacen hacia prioridades más apremiantes. Los recientes comentarios del Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Fabien Mandon, al considerar que “No se puede simplemente reproducir una herramienta diseñada a mediados del siglo pasado”también parecen poner en duda el concepto de portaaviones.





El general destaca especialmente la “Necesitamos permanecer en el mar” del edificio y su capacidad de carga “drones de todo tipo”. El Charles de Gaulle está disponible el 65% del tiempo, según la Marina. Un retraso en la construcción y por tanto en la entrada en servicio de su sucesor dejaría a la Armada sin portaaviones. Un estudio realizado con motivo del próximo gran cierre técnico del Charles de Gaulle permitirá decir en 2029 si el edificio podrá ampliarse algunos años más allá de 2038, en función del estado de sus salas de calderas nucleares y de su estructura.





Navidad con las tropas en los Emiratos





Emmanuel Macron acababa de iniciar una visita a los Emiratos Árabes Unidos para celebrar la Navidad con las fuerzas francesas desplegadas allí y elogiar su asociación con este país del Golfo, del que París espera una mayor cooperación en su lucha contra el narcotráfico. Al llegar a Abu Dabi a última hora de la mañana, el presidente francés visitó el Museo Nacional Zayed, siendo recibido con sonrisas y apretones de manos por el presidente emiratí, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y su príncipe heredero.





Luego habló con Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Emmanuel Macron le invitó, en un mensaje en X publicado al final de la reunión, a reforzar su “asociación estratégica”especialmente para “estabilidad en Medio Oriente”.





Francia colabora con los Emiratos a nivel militar, con más de 900 soldados franceses desplegados allí. Ante ellos, Emmanuel Macron habló este domingo por la tarde, antes de compartir aves de corral con morillas y un tronco de Navidad elaborado en las cocinas del Elíseo.





Cada año, el presidente francés celebra las fiestas de fin de año con tropas desplegadas en el extranjero. Los Emiratos fueron elegidos esta vez porque “La región cristaliza un conjunto de crisis”según el Elíseo.