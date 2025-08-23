Ucrania: La vaguedad de la cumbre de triunfo de los europeos deja la oportunidad de sopesar

Publicado el 16 de agosto de 2025 a las 5:44 p.m. Lectura: 2 min.







Sin acuerdo, pero ningún hecho consumado: el resultado aproximado de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin todavía les da a los europeos la oportunidad de sopesar las discusiones de los próximos días, decisivo para Ucrania y la seguridad del continente.





Las tres horas de intercambio entre el presidente estadounidense y su homólogo ruso en una base militar en Alaska han resultado en cualquier “acuerdo” o avance concreto.













La búsqueda de una solución negociada es, sin embargo, es extremadamente difícil. “La triste realidad es que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra de pronto”resumió el jefe de la diplomacia europea, Kaja Kallas.





Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió contra “La propensión” de Rusia “No mantener sus propios compromisos”.





Putin pide a los europeos que no “creen obstáculos”





Si los líderes europeos no hubieran sido invitados a la cumbre donde Donald Trump y Vladimir Putin intercambiaron manos enérgicas y manijas de adulación, intentaron sopesar su resultado organizando, aguas arriba, una serie de llamadas y reuniones extraordinarias de las cuatro esquinas de Europa – Forzadas las vacaciones de verano.





Y a partir de este sábado 16 de agosto, intentaron regresar al juego ofreciendo facilitar una cumbre entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Propuesta aún no aceptada por Moscú, alcanzada por 18 trenes de sanciones europeas desde el comienzo de la guerra y que ha mantenido relaciones de congelación con Europa.





Hablando antes de la prensa en Anchorage el viernes, el presidente ruso también llevó a los líderes europeos directamente a parte, instándolos a no “Crear obstáculos” Intenta encontrar una salida de la guerra en Ucrania.





“Está claro que la intención de Vladimir Putin es descartar a los europeos y mantener a los estadounidenses” En el centro de las negociaciones, señala James Nixey, analista independiente especializado en política exterior rusa.





“Mantener presión sobre Moscú”





Este sábado por la mañana, informe desde la cumbre de Donald Trump. Los europeos intercambian una hora con los presidentes estadounidenses y ucranianos. Luego continúe con una segunda conversación, entre ellos.









“Es para Ucrania que dependerá de tomar decisiones sobre su territorio”martillo líderes europeos en una declaración conjunta, comprometiéndose con “Mantener presión sobre Moscú”. “Rusia no puede tener un veto en el camino desde Ucrania a la Unión Europea y la OTAN”agrega, reafirmando sus líneas rojas.





Desde el comienzo de la invasión rusa, los europeos “Nunca me he comprometido con Putin”recuerda Alberto Alemanno. “Y de repente, de repente deben hacerlo sin saber exactamente cuáles son los términos de compromiso”descifra al analista, creyendo que los líderes “Están un poco atascados”.





La ecuación es aún más peligrosa ya que Donald Trump claramente sugirió que podría desconectarse de este conflicto, después de haber prometido repetidamente resolverlo en “24 horas”. Y que los europeos, a los ojos de muchos expertos, no han sido los medios para asumir apoyo solo a Ucrania, a pesar de sus esfuerzos para fortalecer las capacidades de defensa del continente.





Los líderes europeos podrían acompañar a Zelensky a Washington





“Cuando me desperté esta mañana, mi primer pensamiento fue que tuvimos que apresurarnos aún más para criarnos”aseguró al primer ministro danés, puso a Frederiksen.









Ansioso por mostrar la maniobra para poner fin al conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz convocaron una reunión el domingo con los países de la “Coalición de Voluntarios” de Kyiv.





Las consultas se organizaron solo unas horas antes de un viaje de Volodymyr Zelensky a Washington para encontrarse con Donald Trump. Hecho notable: algunos líderes europeos podrían ser invitados a la reunión.