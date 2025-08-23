En debate contra Manuel Bompard, el liberal Charles Consigny tarde y sin tomar





El ambiente está caliente (realmente) en el Anfiteatro Louise-Michel, este viernes 22 de agosto, mientras espera el futuro debate entre Manuel Bompard y Charles Consigny durante el comienzo de la Rebeliosa Francia (LFI). Mientras que el coordinador del Movimiento y el editorialista de Wing Right están muy atrasados, los jóvenes activistas rebeldes encadenan las canciones de las demostraciones (“The International”, “Siamo Tutti anti -fascisti”, “Free Palestine” …). Definitivamente, para recordarle al invitado dónde pone el pie, el público lanza: “¡Nadie ama a Charles Consigny!” »»





¿Tenía miedo? Por la mañana, el columnista de RMC, que tendrá éxito al comienzo del año escolar en Alain Duhamel en BFM-TV, paseó: “Seré Tel Asterix los Gauls frente a cientos de legionarios romanos. ¡Los pondré en la alfombra uno por uno!» » Pero en el momento de la cita, está desaparecido. “Llegamos tarde porque lo esperamos, está atascado en los atascos”anuncia a Manuel Bompard, entrando en el escenario veinte minutos después de la hora bajo un aplauso atronador. Por lo tanto, el diputado de Marsella decide lanzar el debate … solo.





El tema es simple: “¿Es Nicolas quien paga o es Vincent que Plunders?” »» Por un lado, existe el primer nombre que se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales, un símbolo liberal y racista de una clase media que pagaría demasiados impuestos mientras los jubilados Bernard y Chantal, así como Karim, sin empleos, aprovecharían los beneficios sociales. Por otro lado, está Vincent (Bolloré), un multimillonario (extrema derecha) que LFI quiere gravar más para financiar el presupuesto estatal.









Durante una hora, Manuel Bompard desactiva sus argumentos. “Es una estrategia del neoliberalismodice en particular. El derecho y la extrema derecha intentan construir un nuevo consenso social para continuar el capitalismo. »» Todo va allí: el “Desmitificación” Figuras dadas por los partidarios de Nicolás, la política mortal de Javier Milei en Argentina, el gobierno de Bayrou y su presupuesto para ser censurados … la demostración como un monólogo del científico de la capacitación es clara … pero larga. “¡No te duermas!” »»lanza un activista a sus camaradas.





“Macronie, una fiesta de ridículas pequeñas burguesas”





A 25 minutos del final, Charles Consigny finalmente llega. “Fue Nicolas quien bloqueó las carreteras”bromea a Manuel Bompard. Explosión de la habitación que canta “Anticapitalista”. Acustado a los debates, el columnista toma el micrófono y se lanza: “¡Camaradas socialistas hola!” »» Hués de activistas rebeldes. “Debo admitir que después del viaje que pasé, estoy feliz de encontrartecontinúa consigna. Tienes razón, el capitalismo no es infalible, la aplicación Waze me engañó. »»





El tono está establecido. Invitada a responder la pregunta del debate, Charles Consigny cree que no tiene sentido: “Necesitamos más Nicolas y más Vincent, si tuviéramos más, tendríamos un país que sería mejor”. Nueva Bronca pública, que será renovado con cada discurso por el abogado. Sigue una batalla de cifras sobre gravámenes obligatorios, el financiamiento de beneficios sociales o pensiones. Pero el editorialista pasa de un sujeto a otro, lanzando algunas fórmulas (“La libertad es mantener el fruto de tu trabajo”), sin construir argumentos reales para defender a Nicolas.









Recordaremos algunas proyecciones del cronista de las cuales tiene el secreto. Él dice que está a favor de una mejor representación de los empleados a las juntas directivas para que ya no estén “Clubes ricos”. Admite que los no aumentan salarios son “En parte” Debido a la mala voluntad de los jefes – “Hay violencia de los poderosos”dijo. Evoca el “Reine Hidalgo”el alcalde de París al que se dirige regularmente: “Vivo bajo el yugo de esta administración, que está más mal manejado en todo el país”. Para qué ? No sabremos nada. Su banda principal finalmente será enviada a Macronie, calificada bajo el aplauso de “Partido del ridículo pequeño burgués”. Comentario de un activista de unken en la salida: “¡Este chico está loco!” »»



