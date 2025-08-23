En España, el final de los incendios “se acerca”

Por

El final de los incendios que han devastado España durante dos semanas, matando a cuatro personas y destruyendo cientos de miles de hectáreas, “Se acerca”dijo el Director General de Protección Civil en TVE Public Television este sábado 23 de agosto.





“Queda mucho y el final se está acercando”Barcones estimados de Virginia. Estos son muy incendios “Traidores” Y “Tienes que hacer un último esfuerzo para poner fin a esta terrible situación”sin embargo, ella agregó.





“El sentimiento general es el de una mejora, de una evolución favorable, que lo peor ha pasado”ella insistió.









Sin embargo, según ella, él permanece “18 incendios forestales activos, 17 de los cuales están en” Situación Operativa 2 “”es decir que representan un peligro para las personas y los hogares. El de Igüeña, en la región de Castille-et-León (noroeste) es “Particularmente” Inquietante, agregó.









Muchas aldeas evacuadas





Cientos de personas y muchas aldeas aún se evacuan debido a la amenaza de incendios, pero muchos residentes han podido regresar a sus hogares durante las últimas 24 horas.









Estos grandes incendios han tocado particularmente a toda la mitad occidental del país, las regiones de Galicia, Castilla-et-León y Estremadure. Comenzaron en medio de una onda de calor que duró 16 días, con temperaturas de 40 ° C en todo el país, o incluso 45 ° C en varias regiones del sur.





Con el final de esta ola, mayor humedad y vientos menos fuertes, “Las condiciones son más favorables” Para apagar los incendios, observó Barcones de Virginia.