Ucrania: cuatro muertos en una huelga rusa antes de la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky

Publicado el 18 de agosto de 2025 a las 8:16 a.m.

Actualizado el 18 de agosto de 2025 a las 10:19 a.m. Lectura: 1 min.







Una huelga de aviones no tripulados rusos el lunes 18 de agosto en Jharkiv, el este de Ucrania, dejó al menos cuatro muertos, incluidos dos niños, dijeron las autoridades locales, unas horas antes de una reunión entre Donald Trump y Volodyr Zelensky en Washington. Las autoridades ucranianas informaron así en la noche del bombardeo ruso en las regiones Soumy (noreste), Odessa (Sur) y Jharkiv, donde fueron particularmente destructivas.









“Rusia continúa matando deliberadamente a civiles”denunció el jefe de la Administración Presidencial, Andriï Iermak, en Telegram. El jefe de la Administración Regional, Oleg Synegoubov, dijo que una niña de un año y medio y media y una adolescente de 15 años se encontraba entre las víctimas fallecidas. Los servicios de rescate dijeron que Rusia había lanzado “Un ataque masivo en una zona residencial” De Kharkiv, durante la noche, golpeando un edificio de cinco historias que se incendió y sufrió una destrucción significativa.





El jefe de la administración regional también informó 18 heridos, y agregó que cinco personas seguían desaparecidas. Más temprano en la noche, Kharkiv, una ciudad cercana a la frontera rusa y la segunda en el país antes de que se lanzara la invasión rusa en febrero de 2022, había sido bombardeada por un misil balístico ruso, lo que se lesionó al menos, según el alcalde.





“Termina esta guerra rápidamente”





En Soumy, el jefe de la administración militar regional, Oleg Grygorov, dijo que los golpes rusos, con una bomba y luego un dron, hirió a dos personas. En la región de Odessa, los ataques de drones causaron incendios en “Infraestructura energética”rápidamente extinguido, según el jefe de la administración militar regional, Oleg Kiper. Dijo que no se había identificado a ninguna víctima.





En la noche de este lunes también, el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó una serie de mensajes en su red social de la verdad, donde claramente ejerció presión sobre el líder ucraniano para que renuncie a ciertos requisitos. “El presidente ucraniano, Zelensky, puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato si quiere, o puede continuar luchandoadvirtió a Donald Trump. No hay duda de recuperar el Crimea dada por Obama (hace doce años, sin que se disparara un solo disparo) y no hay duda para que Ucrania ingrese a la OTAN. »»









“Todos tenemos el profundo deseo de terminar esta guerra de manera rápida y confiable. Y la paz debe ser sostenible”por su parte, respondió Volodymyr Zelensky, el líder ucraniano, en X. Llegó a Washington por la mañana, debe reunirse el lunes al presidente estadounidense, en presencia de líderes europeos que lo apoyan, para discutir un posible acuerdo del conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.