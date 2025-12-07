Ucrania ataca dos petroleros de la “Flota Fantasma” rusa en el Mar Negro: lo que sabemos





Este sábado 29 de noviembre Ucrania se atribuyó el ataque en el Mar Negro a dos petroleros de la flota fantasma rusa, el Virat y el Kairos. Los ataques con drones navales también dañaron gravemente este sábado la infraestructura petrolera en un puerto ruso en el Mar Negro. Estos ataques se producen en un momento en que Ucrania se enfrenta a una fuerte presión en el frente militar y político: el ejército ruso avanza en el este del país, mientras que la administración de Volodymyr Zelensky se ve sacudida por un grave escándalo de corrupción que empujó al presidente ucraniano a destituir el viernes a su jefe de gabinete y mano derecha, Andriy Yermak.





Esto es lo que sabemos sobre esta serie de ataques marítimos.









Ataque a una terminal





Los ataques con drones navales afectaron una importante terminal petrolera en el puerto ruso de Novorossiysk, en el Mar Negro, muy temprano el sábado. Esta terminal permite exportar petróleo procedente de un oleoducto, uno de los más grandes del mundo, que parte de los yacimientos petrolíferos de Kazajstán, a orillas del Mar Caspio, y cruza Rusia hacia el Mar Negro.





El Consorcio del Oleoducto Caspio, que opera este oleoducto, dijo en un comunicado que un “ataque terrorista” Un ataque de drones navales había dañado una de las tres boyas de amarre de la terminal que permitían cargar los petroleros en el mar. Según esta fuente, este amarre sufrió “daños importantes” y su explotación “ya no es posible”.





Precisó que los sistemas de emergencia habían bloqueado las válvulas en el momento del ataque y, según datos preliminares, no se produjo contaminación por hidrocarburos en el mar. Por su parte, el Ministerio de Energía de Kazajstán denunció en un comunicado de prensa un ataque “inaceptable” que crea “Riesgos para la seguridad energética global”.









Dos petroleros atacados













Según esta fuente, estaban vacíos en el momento del ataque y se dirigían al puerto ruso de Novorossiysk para reabastecerse de hidrocarburos. Los ataques contra el Virat y el Kairos, dos petroleros con bandera de Gambia, tuvieron lugar dentro de una zona económica especial (ZEE) en el Mar Negro, y no en aguas territoriales turcas, dijo el sábado el ministro de Transporte turco, Abdulkadir Uraloglu. En los últimos meses, el ejército ucraniano ha atacado periódicamente sitios petroleros y refinerías en Rusia en un intento de alterar los ingresos por hidrocarburos que permitan a Moscú financiar su esfuerzo bélico.









Negociadores ucranianos hacia Washington





Al mismo tiempo, nuevos ataques rusos contra Ucrania, durante la noche del viernes al sábado, dejaron al menos tres muertos.





Estados Unidos presentó recientemente un nuevo plan para poner fin al conflicto desatado por la ofensiva rusa contra Ucrania en 2022, que pretende finalizar con la aprobación de los beligerantes, pero Kiev teme verse obligada a hacer importantes concesiones a cambio de la paz.





Según Kiev, un equipo de negociadores ucranianos partió el sábado hacia Estados Unidos para discutir el plan estadounidense para detener esta guerra, la más sangrienta en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.