Presidencial 2027: Los ambientalistas votan para nominar a su candidato (y el suspenso es bajo)

Publicado el 5 de diciembre de 2025 a las 8:40 am,

actualizado el 5 de diciembre de 2025 a las 11:52 a.m. Lectura: 1 min.







Los activistas ecologistas votan desde el viernes 5 de diciembre hasta el lunes 8 de diciembre para elegir quién les representará en las primarias de la izquierda y de los ecologistas, pero el suspenso es bajo y la líder del partido Marine Tondelier debería ser elegida fácilmente.





Marine Tondelier se enfrenta a un competidor poco conocido, Waleed Mouhali, profesor-investigador en física para la energía y concejal municipal de La Garenne-Colombes (Altos del Sena).





Esta designación llega en un momento en que las elecciones primarias de la izquierda y los ecologistas, lideradas por el Partido Socialista, Les Ecologistes, Génération ·s y los ex diputados rebeldes Clémentine Autain (L’après) y François Ruffin (Debout!) siguen siendo inciertas. Sobre todo porque ni los comunistas, ni el líder de la Plaza Pública Raphaël Glucksmann, ni el líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, desean participar en esta etapa.





Sus modalidades, aún en discusión, así como la fecha de estas elecciones, previstas en principio para octubre de 2026, deberán presentarse a mediados de diciembre.









Mientras tanto, los activistas ecologistas deberán votar mediante votación electrónica, desde las 9.00 horas del viernes hasta el mediodía del lunes, para decidir entre Marine Tondelier y Waleed Mouhali. El resultado de la votación se anunciará el lunes a las 13.00 horas y después los dos candidatos pronunciarán un discurso.





Quien gane será el único candidato del partido para las primarias. Pero no hay duda de que Marine Tondelier, de 39 años, al frente del partido desde 2022 y reelegida el pasado mes de abril con el 73% de los votos, será la elegida, como ha demostrado en los medios de comunicación en los últimos años.





Quien lleva como estandarte la unión de la izquierda para las elecciones presidenciales de 2027 había anunciado en el “Nuevo Obs” a finales de octubre su candidatura a esta nominación interna, convencida de que “apoyo popular” a las soluciones ecológicas es ” masivo “ y que su equipo pueda ganar.









Si es nominada, la representante electa de Hénin-Beaumont (Paso de Calais) se enfrentará en las primarias a los dos ex diputados del LFI, François Ruffin y Clémentine Autain, que ya se presentaron, y ciertamente a un candidato socialista, quizás el primer secretario del partido, Olivier Faure, del que es cercana.