Entendiendo todo sobre la polémica de la encuesta Ifop sobre los musulmanes en Francia





Es el turno del LFI de embarcarse en una encuesta controvertida, acompañada de cifras impactantes y retransmitida durante horas en canales de información continua. Mientras que el 18 de noviembre, Ifop publicó su estudio “Estado del arte de la relación con el Islam y el islamismo de los musulmanes en Francia”. sProvocando fuertes reacciones ese mismo día y continuando causando revuelo, el partido de izquierda decidió este viernes 5 de diciembre emprender acciones legales.









Tan pronto como se publicó, la extrema derecha esgrimió la encuesta como prueba de“islamización” del país, mientras representantes de la comunidad musulmana y figuras de izquierda lamentan “un estigma” Musulmanes de Francia. Cuatro asociaciones de fe musulmana ya habían presentado una denuncia el 24 de noviembre para denunciar la supuesta falta de objetividad de la encuesta sobre la relación de los fieles con el Islam.





¿Qué dice realmente esta encuesta? ¿Por qué se le critica? ¿Quién lo ordenó? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• ¿Qué dice la encuesta?





Las cifras se resolvieron continuamente en los canales de noticias durante horas, centrándose especialmente en los encuestados más jóvenes. El 87% de los jóvenes musulmanes de entre 15 y 24 años se consideran religiosos, según la encuesta de Ifop, el 67% dice rezar “al menos una vez al día”el 83% observa el Ramadán… Y el 81% considera que “Lo correcto es más bien la religión” frente a la ciencia de la creación del mundo. Cifras superiores a las de sus mayores, como comenta en estos términos el director del departamento político/informático del Ifop, François Kraus: “Este estudio dibuja muy claramente el retrato de una población musulmana que atraviesa un proceso de reislamización, estructurada en torno a normas religiosas rigurosas y cada vez más tentada por un proyecto político islamista.. »





Otra cifra de Ifop: “Casi uno de cada dos musulmanes (46%) cree que la ley islámica debe aplicarse en los países donde viven, incluido un 15% “completamente independientemente del país en el que viven” y un 31% “en parte” adaptándola a las reglas del país donde viven”.









“Uno de cada tres musulmanes (33%) muestra simpatía por al menos un movimiento islamista, incluido el 24% por los Hermanos Musulmanes, el 9% por el salafismo, el 8% por el wahabismo, el 8% por el Tabligh, el 6% por el Takfir y el 3% por el yihadismo”afirma además Ifop, que precisa que“Uno de cada tres jóvenes (32%) dice estar cercano a la corriente de pensamiento de los Hermanos Musulmanes, un signo de influencia en las nuevas generaciones, lo que contradice la idea de un envejecimiento de este movimiento”.





• ¿Por qué LFI emprendió acciones legales?





Los diputados de La France insoumise llevaron el asunto a los tribunales este viernes 5 de diciembre. Según ellos, la encuesta “sirvió de apoyo a discursos que incitaban a la discriminación, el odio o la violencia”anunciaron en X. Subrayan así que “Desde su publicación se han denunciado varios actos islamófobos”citando una mezquita vandalizada en Alto Loira, otra profanada en Lyon y una bala encontrada en el buzón de una tercera en Ain.









Los diputados rebeldes, dos de los cuales son objeto de una denuncia del Ifop por haber denigrado esta investigación publicada el 18 de noviembre, se dirigieron al fiscal en virtud del artículo 40 del código de procedimiento penal. Explican que esta encuesta es “basado en una metodología muy cuestionable, sujeta a numerosos desafíos científicos”y contribuyó a “una serie de fusiones y confusiones entre Islam e islamismo por un lado, musulmanes, islamistas y terroristas por el otro”.





Los eurodiputados señalan además que varios medios de comunicación han documentado “la existencia de estrechos vínculos entre el patrocinador de esta encuesta, la revista confidencial Ecran de Eve, y los servicios de inteligencia de los Emiratos Árabes Unidos”que probablemente participaría “una operación de influencia de una potencia extranjera en nuestro suelo”dicen en su carta dirigida al fiscal de París.





• ¿Cuál es la respuesta del patrocinador, la revista “Screen Saver”?













“Sin embargo, todos los medios de comunicación y los diputados que nos acusan exigen que nos corresponda a nosotros y al Ifop aportar pruebas de que no hay financiación ni injerencia de un país extranjero. Lo cual es contrario a todas las normas y prácticas de la investigación periodística, parlamentaria o judicial”.insiste.





Atmane Tazaghart también lamentó que el diputado Paul Vannier, objeto de la denuncia de Ifop, haya hecho pública la dirección de sus medios de comunicación en X, obligándolos a trasladarse a otros locales. Se presentó una denuncia por “incitación al asesinato y a poner en peligro la vida de otras personas”. Alrededor de medio centenar de diputados del bloque presidencial denunciaron esta revelación y también emprendieron acciones legales.





• ¿Qué es esta revista?





Cuando fue publicado, en el plató de BFMTV, la presidenta del grupo LFI, en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, ya había denunciado el método de la encuesta y a su patrocinador. “Esta encuesta fue encargada por una agencia de extrema derecha y con un método que no es en absoluto riguroso”. Esta encuesta de Ifop, basada en una muestra de 1.005 personas de religión musulmana, extraída de un panel inicial de 14.000 personas (de ahí el 7% de musulmanes), fue encargada por el medio confidencial “Ecran deveve”, que se presenta como “La revista mensual para resistir al fanatismo”.





Muy poco conocido por el gran público, este mes interesa, según “Liberación”, “cercano al movimiento de los Hermanos Musulmanes”. El problema, según el diario: “Su director (Atmane Tazaghart)pero también muchos de sus “consultores”, están citados en un gran caso de supuesta injerencia de los Emiratos Árabes Unidos”.





Según Mediapart, que también señala este asunto de las injerencias, este medio dedica la mayor parte de sus artículos a criticar “Entrismo islamista”del “Hermandad Musulmana” y Qatar, es decir a los enemigos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Aunque confidencial, la revista es lo suficientemente rica como para permitirse encuestas, señala también el jugador puro (como en 2022 en el “Los docentes frente a la expresión de la religión”) y campañas publicitarias en los quioscos parisinos.





• ¿Cómo fue recibida esta encuesta cuando se publicó?





Cuando se publicó, la encuesta provocó fuertes reacciones: la extrema derecha la aprovechó inmediatamente para denunciar una “islamización” situación actual del país, a partir de la estimación del 7% de musulmanes en Francia realizada por Ifop y del contenido de las respuestas dadas. “Sentimos que cuando tengamos un tercio de jóvenes que se identifican con el yihadismo, no todos serán recuperables. ¿Entiendes lo que quiero decir? »por ejemplo, reaccionó en el plató de CNews la diputada europea y socia de Eric Zemmour, Sarah Knafo.





El presidente de la Agrupación Nacional, Jordan Bardella, por su parte consideró que estas cifras eran inicialmente “el resultado de treinta años de política de inmigración descontrolada que importó a suelo francés otra cultura, otras tradiciones, otro concepto de igualdad entre hombres y mujeres”.





Los representantes de la comunidad musulmana lamentaron “un estigma” Musulmanes. “Al hacer mal las preguntas siempre acabamos creando los miedos que decimos medir”criticó en su publicación semanal el abogado y rector de la Gran Mezquita de París, Chems-Eddine Hafiz. El politólogo Haouès Seniguer, por su parte, lo describe como un atajo “grosero y reduccionista” Según él, la idea que subyace en la encuesta es que la estricta observancia del Islam es la puerta mecánica al islamismo.





• ¿Por qué se critica esta encuesta?





Marie Turcan, periodista de Mediapart, también cuestiona el método de la encuesta, basándose en varios especialistas en encuestas de opinión. Bastante convencido por la metodología, recordando en particular el tamaño de la muestra inicial. “Es amplio y representativo”admite Hugo Touzet, sociólogo y autor de “Producir opinión. Una investigación sobre el trabajo de los encuestadores”, aunque la muestra de musulmanes se reduce a 1.005 personas y la de los jóvenes musulmanes de 15 a 24 años, a sólo 291 personas. “ Sin embargo, esto no significa que sea neutral. Podemos hacer una encuesta completamente rigurosa en el método y sesgada desde el punto de vista del encuadre y las interpretaciones. »





Así, Mediapart, como varios personajes de izquierda, destaca, por ejemplo, la falta de definición entre los encuestados de los términos utilizados por el instituto durante su encuesta (hermano musulmán, salafista, islamismo, etc.). De este modo se invita a los encuestados a dar su opinión sobre las “posiciones de los islamistas”, sin que estas posiciones sean explicadas. Una crítica que François Kraus, coordinador de la encuesta Ifop, desestima hacia los jugadores puros: “La mayoría de los musulmanes conocen, a grandes rasgos, las posiciones de los islamistas. »





Al igual que Mathilde Panot, Mediapart cuestiona también el uso del término “sharia” en la encuesta de Ifop, cuando nunca se mencionó a los encuestados, interrogados sobre “Ley musulmana”. Fue Ifop quien decidió especificar entre paréntesis “Sharía” en la restitución de la encuesta… Sobre este punto preciso, François Kraus admitió en el rodaje de Arrêt sur Images, los límites de la cuestión.

















• ¿Por qué las asociaciones presentaron una denuncia?





Los consejos departamentales de culto musulmán (CDCM) de Loiret, Aube, Bouches-du-Rhône y Seine-et-Marne presentaron una denuncia contra X ante el tribunal judicial de París tras la publicación de la encuesta.









Los CDCM son el nivel departamental del Consejo Francés de Culto Musulmán (CFCM), el antiguo organismo que representaba al Islam ante las autoridades públicas, que cayó en desgracia en 2021.





Esta encuesta “viola el principio de objetividad establecido por la ley de 19 de julio de 1977 relativa a la publicación y difusión de encuestas de opinión”, “basado en preguntas capciosas” y “se centra en resultados minoritarios presentados con fines polémicos”acusan los abogados Mᵉˢ Raphaël Kempf y Romain Ruiz, en un comunicado de prensa. Según ellos, la encuesta destila “el veneno del odio en los espacios públicos”reforzando “amalgamas”.









“Lamento estas polémicas, lamento estas calumnias, lamento estas acusaciones que pusieron en peligro a una parte de mi equipo. Por eso el Ifop decidió presentar una denuncia contra dos diputados de La France Insoumise que nos pusieron una diana en la espalda”.declaró el lunes por la noche a BFMTV Frédéric Dabi, director general del instituto de votación. Los dos parlamentarios del LFI atacados son Bastien Lachaud y Paul Vannier, afirmó.