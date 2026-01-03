Moscú afirma haber propuesto un acuerdo a París mientras el investigador se arriesga a un nuevo juicio por espionaje





Rusia anunció que había hecho un ” propuesta “ a Francia sobre el caso del investigador francés Laurent Vinatier, encarcelado en Rusia desde junio de 2024 y que podría ser juzgado por “espionaje”dijo el Kremlin el jueves.









“La pelota está ahora en el tejado de Francia”añadió, sin más detalles.









Preguntado sobre este tema el viernes pasado durante su rueda de prensa anual, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó “no sé nada” sobre este asunto y escucharlo por primera vez. “Prometo que lo descubriré. Y si existe la más mínima posibilidad de resolver este problema de manera positiva, si la ley rusa lo permite, haremos todo lo posible”.aseguró entonces.





El presidente francés, Emmanuel Macron, es “totalmente movilizado” para obtener la liberación “lo más rápido posible” informó el investigador a quienes lo rodeaban el jueves por la tarde. “El Presidente de la República sigue con la mayor atención la situación de nuestro compatriota Laurent Vinatier, detenido, condenado y detenido arbitrariamente en Rusia”se indicó.





Un nuevo juicio a finales de febrero de 2026





Laurent Vinatier fue condenado en octubre de 2024 por un tribunal ruso a tres años de prisión por no haberse registrado como“agente extranjero”mientras recogía “información militar” puede ser “utilizado contra la seguridad” de Rusia. El interesado admitió los hechos, pero alegó ignorancia.





En agosto compareció ante un tribunal ruso acusado de“espionaje” lo que, de confirmarse, correría el riesgo de aumentar considerablemente su pena.





La investigación se ha ampliado y podría afrontar un nuevo juicio por espionaje a finales de febrero de 2026, según su abogado francés.





Laurent Vinatier declaró en agosto que no esperaba “Nada bueno, nada positivo” tras conocer estas nuevas acusaciones.









Este investigador de 49 años, especialista en el espacio postsoviético, trabajó en el Centro para el Diálogo Humanitario, una ONG suiza que media en conflictos fuera de los circuitos diplomáticos oficiales, en particular en relación con Ucrania.





Muy ligero acercamiento entre París y Moscú





Rusia ha arrestado a varios ciudadanos occidentales por diversos motivos desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y ha llevado a cabo intercambios de prisioneros con Estados Unidos. París exigió a Moscú la liberación de su ciudadano, acusando a Rusia de intentar tomar como rehenes a occidentales.





Las relaciones entre París y Moscú han sido frías en los últimos años, con Francia acusando a Rusia de actos de desestabilización y desinformación en su territorio, mientras que París es criticada por Moscú por su apoyo militar a Ucrania e incluso por censurar a los medios rusos.





A finales de noviembre, tres personas también fueron acusadas y encarceladas en París en el marco de un doble caso de injerencia y espionaje económico en beneficio de Moscú.





Sin embargo, la semana pasada el presidente francés, Emmanuel Macron, consideró que “volver a ser útil” que los europeos hablen con Vladimir Putin, en lugar de dejar que Estados Unidos -que se ha consolidado como el principal mediador en la solución del conflicto ucraniano- maniobre solo en las negociaciones.









Dmitri Peskov reaccionó inmediatamente diciendo que Vladimir Putin era “Listo para el diálogo” con su homólogo francés.



