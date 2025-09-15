Türkiye: Decenas de miles de manifestantes contra un riesgo de “golpe judicial” dirigido a la oposición

Publicado el 14 de septiembre de 2025 a las 7:40 p.m. Lectura: 1 min.







Al menos 50,000 personas participaron este domingo 14 de septiembre en Ankara el domingo 14 de septiembre, en una demostración del partido principal de la oposición turca, el CHP, en vísperas de un posible despido por el juez de la gestión de esta capacitación, dijeron los organizadores de esta concentración.













El vicepresidente de CHP, Murat Bakan, avanzó la cifra de 50,000 participantes en este evento.





En un discurso en la galería, el líder de este partido, Özgür Özel, dijo que la multitud estaba presente para “Oponerse al golpe” Judicial según él fomentó contra el CHP.





“Este gobierno no quiere democracia. Él sabe que no puede ganar las elecciones si hay democracia. No quiere justicia: sabe que si se hace justicia, no podrá ocultar sus crímenes”exclamó.





Un partido que ha ganado en gran medida las elecciones locales de 2024





La audiencia del lunes ante un tribunal de capital turco tiene como objetivo cancelar los resultados del Congreso de CHP en noviembre de 2023 por fraude electoral. Özgür Özel fue elegido a la cabeza de este entrenamiento.









Los críticos afirman que este caso judicial tiene la intención de debilitar al CHP, el partido político más antiguo de Turquía, que ganó una gran victoria contra el AKP del presidente Recep Tayyip en las elecciones locales de 2024 y que está progresando en las encuestas.





Durante esta concentración dominical, Özgür Özel preguntó: “Erdogan, ¿alguna vez has visto el lugar de Tandogan así?” »»mientras los manifestantes cantaban “Erdogan, renuncia!” »».