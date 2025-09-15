Inundaciones, sequías, olas de calor ... El clima extremo del verano 2025 cuesta a Europa por 43 mil millones de euros

Publicado el 15 de septiembre de 2025 a la 1:11 p.m. Lectura: 1 min.







Las ondas de calor, las sequías y las inundaciones que marcaron el verano de 2025 causaron 43 mil millones de euros en pérdidas para la economía europea, según un estudio de economistas publicados este lunes 15 de septiembre, que subraya que estos costos inmediatos son solo el comienzo.









El estudio, dirigido por Sehrish Usman de la Universidad de Mannheim (Alemania) con dos coautores del Banco Central Europeo, se basa tanto en los datos meteorológicos como en los modelos económicos para estimar el daño causado por los eventos climáticos extremos, hecho más frecuente y más intenso por el cambio climático.





Tiene en cuenta las consecuencias directas, como la destrucción de carreteras, edificios o cosechas durante las inundaciones, pero también indirectas, como las pérdidas de producción inducidas por el momento de la reconstrucción de una fábrica, pérdidas en la vida humana o los costos relacionados con la adaptación.









También incorpora los impactos a largo plazo porque “El verdadero costo de los eventos extremos (…) se extiende mucho más allá de sus efectos inmediatos”subraya Sehrish Usman. Por lo tanto, la escasez o destrucción de ciertos productos relacionados con la sequía puede causar inflación a más o menos a largo plazo.





Francia entre los países más afectados en el mediano plazo





Al tener en cuenta todos estos elementos, el estudio estima que para 2029, los costos macroeconómicos causados ​​por las catástrofes del verano de 2025 podrían alcanzar los 126 mil millones de euros.





España, Francia e Italia se destacan como los países más afectados, cada uno que enfrenta este año de pérdidas superiores a 10 mil millones de euros. Estos podrían superar los 30 mil millones de euros en el mediano plazo, este verano había sido indicativo de la multiplicación de ondas de calor y sequías.









Los países del centro y norte de Europa sufren de daños menos significativos, pero las inundaciones se han multiplicado allí en los últimos años, lo que debería aumentar el costo de las perturbaciones meteorológicas, señala el estudio.





Los autores señalan que estas cifras están indudablemente por debajo de la realidad, no tienen en cuenta los efectos acumulativos (las ondas de calor y sequía a menudo son concomitantes) y ciertas otras repercusiones del cambio climático, como los incendios.





Las cifras de pérdidas económicas generalmente compiladas por los reaseguradores cubren solo el daño causado a bienes materiales y omiten otros efectos indirectos, como los recortes de productividad relacionados con el calor, señalan.