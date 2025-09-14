Radio Francia responde en el asunto Legrand-Cohen





Entrevistado en “Le Parisien” este domingo, el Director Editorial de Radio Francia, Vincent Meslet, no hace palabras sobre la campaña de medios virulenta de Vincent Bolloré después del video de Thomas Legrand y Patrick Cohen discutiendo con dos representantes de PS:





“No dejaremos que un competidor nos desestabilice. Debe decirse que son: enfrentamos un oligopolio hostil que quiere extender su influencia. Este último aplasta las identidades de las marcas que compra para que solo hagan uno, alimentado por los mismos autores, y así aumentar su fuerza.









Discurso “Nuestros peores oponentes”Vincent Meslet menciona CNEWS y Europa 1, “¿Quién no dejó de crear una historia en torno a este caso de inmediato y desde cero para atacarnos mejor? En CNews, este caso a veces representaba del 70 al 80 % del tiempo de la antena de ciertas rebanadas el fin de semana pasado!»





“Aprovecharon el hecho de que generalmente no respondemos, pero eso cambiará”declara el director editorial. A las acusaciones de “montar por la izquierda”, afirma que “El pluralismo es omnipresente en nuestras antenas”. “Durante un día típico, damos voz a alrededor de cincuenta oradores diferentes en Francia Inter, Información de Francia y cultura de Francia. Mencionamos 70 sujetos en nuestros periódicos, el 41 % de los cuales son nacionales, 36 % internacionales y 23 % locales.» »





“Denuncia los métodos” de CNews y Europa 1





Vincent Meslet defiende a los dos editorialistas implicados después de la transmisión del video montado por los medios de comunicación lejanos “The Incorrect”, mientras observa “La torpeza de las palabras de Thomas Legrand” – suspendido de Francia inter por “Protégalo y protege nuestra antena”.









En cuanto a CNews y Europa 1, “Estos son medios de opinión, incluso diría que los medios militantes, las obsesiones. Y eso no tiene nada que ver con el hecho de que se trata de medios privados. Por ejemplo, compartimos los mismos valores periodísticos que grupos como TF 1, M 6 o BFM/RMC. Tenemos con ellos la misma preocupación por el debate contradictorio, de un rigor que está basado en los hechos y la conflicto con la realidad. Esto no es el caso con el caso de la CASE y Europa.





Si él cree que Radio Francia no debe estar obsesionado “Por su existencia o sus ataques”juzga que “Sin embargo, no debemos privarnos de denunciar sus métodos, no solo para nosotros sino para toda la profesión”.





Vincent Meslet finalmente indica que acompañará a Sibyle Veil la próxima semana, el presidente de Radio Francia, y Céline Pigalle, el director de información, antes del Arcom para explicar el asunto Legrand-Cohen.