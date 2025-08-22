



Este verano, hemos escuchado mucho a los restauradores quejándose de su temporada: habrían perdido una cuarta parte de sus clientes habituales, y el representante sindical de su profesión, el chef Thierry Marx, dio una visión pesimista de su profesión: “ Los turistas están allí, pero ya no van al restaurante ”, Señaló. Cuando el presupuesto se ve forzado, nada más fácil que cocinar en su alquiler o recurrir a los platos de toma, ya sea que los compre en un supermercado, en una panadería o en un proveedor. Será menos festivo, pero también mucho más barato, y no necesariamente menos bueno que en un restaurante estándar. ¿Hasta dónde ha pasado este desencanto para la restauración? Solo sabremos en unas pocas semanas cuando caen las estadísticas oficiales, pero las tendencias están surgiendo en este verano de 2025 y no confirman esta tabla negativa.





La primera tendencia es en primer lugar que los franceses, un poco, abandonaron al extranjero, a reenfocarse en Francia, un 1,9 % más según el barómetro de las compañías de viajes, publicado en el diario económico “Les Echos”. Las salidas para países extranjeros están casi todos bajos, comenzando con los Estados Unidos de Trump (-10.9 %). Este rechazo, muy sensible a las estadías organizadas, ¿será tan fuerte cuando tengamos todas las figuras, incluidos los viajes individuales? La tendencia anti-Trump ya era fuerte en la primera mitad con una disminución en las entradas francesas de 6.6 % según la oficina turística estadounidense. Las compras de última hora pueden compensar el movimiento. Air France ha visto una disminución a la demanda de sus asientos de “economía”, pero ha vendido sus boletos para sacarlos. Por lo tanto, un pequeño rebote para los Estados Unidos no está excluido en el extremo.





Según los agentes de viajes, otros destinos tradicionales también han perdido terreno: España, Grecia, Marruecos … Por el contrario, Egipto o Canadá están al alza, pero en general, son las vacaciones en Francia que se benefician, lo que es una buena noticia para los hoteleros y las compañías de alquiler locales, especialmente desde que también disfrutaron de los boycott de América por los otros países: los canadianos en Francia fueron agudos durante todo el verano, más el 25 %, ya que también disfrutaron de los boycott of America por los otros países: los canadianos en Francia fueron agudos durante todo el verano, más el 25 %, según algunas figuras. Entonces, en resumen: más franceses y más extranjeros en Francia este verano.





Una tendencia a los ahorros





La segunda tendencia, que esta vez se refiere a los turistas franceses, es el deseo de evitar el gasto innecesario, incluso cuando puede pagarlo. Los institutos de estudio, que comienzan con Insee o la Banquera de Francia, ya han notado esta fuerte tendencia: los franceses generalmente están preocupados y actúan en consecuencia. Las fuentes de incertidumbre son múltiples: la inestabilidad internacional creada tanto por Trump como por Putin, la inestabilidad política en Francia y la situación económica deteriorada por la deuda pública, lo que necesariamente dará como resultado sus ojos por los aumentos fiscales o disminuciones en los beneficios públicos. Todo esto nos lleva colectivamente a salvar. La tasa de ahorro está en el cenit, los gastos del consumidor se secan. El INSEE puede jurar que los hogares no tienen más problemas de poder adquisitivo, ya que la progresión del salario se ha convertido una vez más en la inflación, esto no cambia el comportamiento. Y eso es lo que los restauradores pagan sobre todo.





La tercera tendencia, pendiente de cifras finales, es que el turismo sigue siendo una actividad bien orientada, ya sea en Francia o en el resto del mundo. Escuchamos las quejas de uno u otro, pero lo que se demuestra es que el comienzo del año fue excelente para hoteles o residencias de hoteles, al igual que para el SNCF que publicó ganancias récord para su primer semestre, y un relleno al máximo para todos sus trenes.









Insee, Justice of the Peace Side, en su última encuesta de coyuntura reveló que la asistencia al hotel fue muy alta entre enero y junio. Y se refiere a los turistas franceses y extranjeros. Solo los hoteles más básicos sin comodidad sufrido. Los demás, todos los demás, tenían más clientes, cuanto más eran caros, ¡más los tenían! El aumento fue de +2.3 % en hoteles clasificados 1 o 2 estrellas, +6.6 % en hoteles de 3 estrellas y +10.7 % en 4 o 5 estrellas.









¿Entonces la conclusión? Hablar de la crisis parece fuera de palabras. Julio puede no estar tan frecuentado como en el pasado, pero también se debe a que los franceses dividen sus estadías: junio, en particular, había sido excelente en las costas. Fuera de la temporada, son las residencias más caras, pero luego practican precios mucho más razonables que en julio a agosto, lo que es aclamado, mientras que durante la temporada de verano apropiada, sucedió lo contrario. Pero cuando se hacen las cuentas, el año turístico 2025 debería, nuevamente, demostrar que ha sido soleado.