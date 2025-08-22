Para su año escolar político, Mélenchon pidió la huelga general el 10 de septiembre

Publicado el 22 de agosto de 2025 a las 8:56 p.m. Lectura: 1 min.







Para su primer discurso político ante las universidades de verano en Francia rebelde, Jean-Luc Mélenchon elogió nuevamente el movimiento de bloqueo anunciado para el 10 de septiembre, que espera ser la traducción ciudadana de la ira de la ira de ” gente “incluso pidiendo “Huelga general”.









“El 10 de septiembre debe ser un día de bloqueo general, es decir, con respecto a los asalariados, que el 10 de septiembre, es la huelga general”lanzó al líder de los rebeldes frente a varios miles de activistas en Châteauneuf-sur-Isère, cerca de Valence en el Drôme.





“Necesitamos la huelga general el 10 de septiembre porque el 23 de septiembre, lanzaremos la moción de censura para derribar al gobierno del Sr. Bayrou”insistió, mientras que los rebeldes esperan llevar al Primer Ministro a caer en la Asamblea Nacional, para que finalmente empuje al presidente Emmanuel Macron a renunciar.





“Ayuda y sirve al movimiento”





“Lo que todos saben es que desde el principio, ha creado asambleas ciudadanas y que creará a otros”agregó alrededor del 10 de septiembre, un movimiento con contornos definidos hasta ahora y que afirma en particular más justicia fiscal y un rechazo del plan Bayrou para el presupuesto 2026 de Francia.









Pero Jean-Luc Mélenchon quería descartar cualquier acusación en ” recuperación “ Política, sus tropas han sido las más rápidas llamadas para el apoyo de estos llamados para bloquear y atacar. “Nuestra estrategia es ayudar y servir al movimiento”prometió.





El ex senador socialista, que debe hablar en varios medios el sábado, no respondió directamente en este discurso a los llamados a la Unión a la izquierda para la elección presidencial de 2027.





¿Qué pasa con el sindicato?





El día anterior, en las universidades de verano de los ecologistas, el santo patrón de la fiesta marina Tondelier una vez más dio una súplica a una súplica de todas las fuerzas izquierdas, su caballo de batalla.









“Detámonos con ataques personales y guerras de picrocholinas, y” Commedia Dell’arte “, y el” gnagnagna, si me pones un disidente allí, te pongo en él (…) “No tenemos tiempo”ella golpeó.





A la izquierda, el Partido Socialista de Olivier Faure, los ecologistas y los antiguos rebeldes (Clémentine Tutain, François Ruffin) son fervientes defensores de la Unión frente a la amenaza de la extrema derecha.





Pero los dos presidentes que Raphaël Glucksmann y Jean-Luc Mélenchon son rechazados, poniendo las diferencias programáticas a la izquierda. El segundo dijo que era favorable para el sindicato, pero detrás de LFI y alrededor de su programa de ruptura.





Presente en Estrasburgo el jueves, el rebelde adjunto Alfa Dufour informó “Diferencias estratégicas” Entre su grupo y los otros cursos de capacitación que, el año pasado, habían formado el nuevo Frente Popular (NFP).