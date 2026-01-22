Macron “se hizo el duro”, “no hay necesidad de usar la fuerza” en Groenlandia, reuniéndose con Zelensky… Lo que dijo Trump en Davos





Para su regreso al Foro Económico Mundial de Davos, este miércoles 21 de enero, Donald Trump lo hizo Donald Trump. Groenlandia, Canadá, Ucrania… El presidente estadounidense habló desde Suiza sobre los numerosos temas de tensión internacional. También bromeó sobre Emmanuel Macron quien, según él, “Jugué al tipo duro” durante su discurso del día anterior.





• No uso de la “fuerza” en Groenlandia





¿El fin de la amenaza militar? El presidente estadounidense afirmó que no utilizaría “sin fuerzas” para poner sus manos en Groenlandia. “La gente pensó que usaría la fuerza. No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”declaró sobre el territorio autónomo danés que quiere colocar bajo la bandera estadounidense.





También acusó a Dinamarca de mostrar“ingratitud”. “Cada aliado de la OTAN tiene la obligación de poder defender su propio territorio. Y el hecho es que ninguna nación o grupo de naciones puede defender Groenlandia excepto Estados Unidos. Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente imagina”.declaró también el exmagnate inmobiliario.









“Sólo Estados Unidos puede proteger esta tierra gigantesca, este colosal trozo de hielo, desarrollarlo, mejorarlo y hacerlo bueno para Europa, seguro para Europa y bueno para nosotros. Y es por eso que pido negociaciones inmediatas para discutir una vez más la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos”.añadió.





• La OTAN y Europa deben “cuidar de Ucrania”





Donald Trump consideró que dependía de la OTAN y de Europa “cuidar de Ucrania”y no en los Estados Unidos. “¿Qué obtiene Estados Unidos de todo este trabajo, de todo este dinero, aparte de muerte, destrucción y enormes cantidades de dinero que van a parar a personas a las que no les gusta lo que hacemos? No aprecian lo que estamos haciendo, hablo de la OTAN, hablo de Europa. Depende de ellos cuidar de Ucrania, no de nosotros. Estados Unidos está muy lejos, un océano grande y hermoso nos separa. No tenemos nada que ver con eso”.dijo.





Sin embargo, Donald Trump anunció que se reuniría con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante el día en Davos. ¿El problema? El presidente ucraniano es “en Kyiv”no en Davos como sugirió el presidente estadounidense, indicó la presidencia ucraniana.









• Trump ironiza sobre Macron, quien según él “se hizo el tipo duro”





Donald Trump bromeó sobre el discurso de Emmanuel Macron, pronunciado la víspera con gafas de sol debido a un problema ocular, creyendo que el presidente francés había “Jugué al tipo duro”. “Lo miré ayer con estas lindas gafas de sol… ¿Qué pasó?” Pero lo vi interpretar al tipo duro”.se burló del presidente estadounidense.





Emmanuel Macron dijo el martes que prefería “respeto” Y “el estado de derecho” a “crudo” y llamó a no “perder el tiempo con ideas locas” en su discurso que sonó como una respuesta a la diplomacia de Donald Trump.





• Europa “no va en la dirección correcta”





Al inicio de su discurso, Donald Trump dijo que Europa no “no en la dirección correcta”. El presidente estadounidense también consideró que Estados Unidos estaba “el motor” de la economía mundial: “Cuando Estados Unidos prospera, el mundo prospera (…). Cuando ella es mala, es malo para todos”.dijo.









• Canadá “existe gracias a Estados Unidos”





Donald Trump dijo que su vecino canadiense “existe gracias a Estados Unidos”el día después del discurso del Primer Ministro Mark Carney evocando la “fractura” del orden mundial.





“Por cierto, Canadá recibe muchas cosas gratis de nosotros. Él también debería estar agradecido con nosotros, pero no lo está. Ayer vi a su Primer Ministro. No estaba muy agradecido. Los canadienses deberían estar agradecidos con nosotros”.declaró el presidente estadounidense, que lleva meses insistiendo en que quiere hacer de Canadá el 51º Estado americano.