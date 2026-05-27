Raphaël Glucksmann, su desafío a la izquierda

“El encuentro de un hombre y un pueblo”así se conciben las elecciones presidenciales según el dogma gauliano. Con más de sesenta años, esta mitología grandilocuente –y sexista– puede parecer especialmente inadecuada para el presente. Sin embargo, las solicitudes para el cargo más alto están aumentando. En esta fase preliminar, una treintena de candidatos se consideran sucesores de Emmanuel Macron. Y esto a pesar del debilitamiento de los poderes elíseos observado en los últimos años y de la reducción del margen de maniobra financiero y diplomático del jefe de Estado francés.

¿Qué hay que dudar de las próximas elecciones presidenciales? Sin embargo, es imperativo que la izquierda democrática y ecológica trabaje para devolver la esperanza a los franceses y ofrecer una alternativa a la ola nacionalpopulista que amenaza con estallar. Éste es el credo de quienes pretenden agrupar a la izquierda no melenconista.

“El orgullo francés, ahora herido, es la base de todo, asegura Raphaël Glucksmann en su libro “Todavía queremos”, profesión de fe patriótica de la que publicamos extractos exclusivos. La izquierda lo ha ignorado o despreciado durante demasiado tiempo. Lo celebraremos, lo nutriremos, lo cantaremos. Recuperaremos la llama nacional del partido que la ha usurpado durante décadas. » Y el futuro candidato a proponer una propuesta atrevida “contrato patriótico” a sus compatriotas.

Partiendo de la primacía de la educación –se trata de “salvar y restaurar las escuelas públicas” –, esta alianza debería, según él, incluir tantos derechos como deberes. Empezando por un servicio cívico universal obligatorio para los jóvenes, de diez meses de duración, que podría restablecer la mezcla social y “renovar el vínculo debilitado entre cada francés y Francia”. Iconoclasta, este deseo de reafirmar el patriotismo de izquierda recuerda la campaña azul-blanca-roja de Ségolène Royal en 2007.

Sin nombrarlo, el eurodiputado también toma prestada su defensa de la soberanía tecnológica, militar e industrial de Jean-Pierre Chevènement. Pero en su caso, la reindustrialización pretende ser ecológica y su concepción de interés nacional, abierta. La recuperación de Francia que quiere va de la mano de la construcción de una Europa poderosa capaz de afrontar los objetivos de los imperios, ya sean americanos, chinos o rusos.

Sin nombrar al enemigo, esta concepción de la patria contradice la doctrina de Jean-Luc Mélenchon. A la orientación comunitaria y racializada de la “nueva Francia”, Raphaël Glucksmann opone implícitamente la igualdad republicana y “el proyecto emancipador” del laicismo. Al euroescepticismo del líder rebelde y su complacencia hacia los regímenes autoritarios de Putin y Xi Jinping, responde con el ejemplo histórico de un Jaurès “que aboga por la paz” pero “comprende la necesidad de una guerra patriótica e insta a una preparación activa para ella”.

La izquierda reformadora que reivindica el fundador de la Place publique es la de la realidad, la que va desde Pierre Mendès France hasta Jacques Delors. El que organizaría una convención de ciudadanos sobre la inmigración y se preocuparía por la seguridad pública al tiempo que iniciaría una reforma de las pensiones adaptada a las turbulencias demográficas e implicando a los herederos. “Lo que une a una República es la lucha contra las desigualdades de nacimiento, la redistribución de la riqueza creada, la conciencia de compartir el mismo destino y obedecer reglas idénticas, no el misticismo de la “escorrentía””escribe Glucksmann, que no quiere ser confundido con Macron el liberal.

¿Hasta dónde llegará Raphaël Glucksmann? Dotado de un proyecto, pero actualmente privado de apoyo partidista y financiero, debe mantener su ventaja en las encuestas si quiere lograr declararse oficialmente candidato el próximo mes de septiembre. Queda por resolver la parte más espinosa: lograr la movilización de todos o parte de los socialistas y ecologistas para romper su aislamiento y encarnar verdaderamente una alternativa a medio camino entre La Francia insumisa y el centro derecha macronista. Lanzando una especie de desafío implícito: si ellos también aspiran a ocupar este espacio, que los competidores de Glucksmann lo hagan mejor.