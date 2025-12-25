Te contamos la fabulosa historia del imperio chino





Si se dice imperio de China, todo el mundo asociará imágenes con él: la Ciudad Prohibida de Pekín, soberanos con túnicas de seda con dragones bordados, rodeados de sus eunucos y concubinas… Y por todas partes, las riquezas legendarias que una vez describió Marco Polo.





En un momento en el que el antiguo Reino Medio está recuperando su poder, es hora de alejarse de estos clichés orientalistas para aprender un poco más sobre un fascinante sistema político que duró más de dos mil años, desde el siglo III a.C. hasta el siglo III a.C. antes de Cristo hasta 1912.









Durante la mayor parte de este período, fue el marco institucional de un país que era el más poderoso del mundo en todos los aspectos, demográfica, tecnológica y económicamente.





El declive no comenzó hasta el siglo XIX, cuando los occidentales lograron invertir en el viejo país para talarlo y saquear sus recursos.









¿Cuáles fueron las razones del poder chino? ¿De dónde vino su riqueza? ¿Por qué se derrumbó este inmenso edificio? Lo descubrirás viendo este nuevo vídeo de François Reynaert, también conocido como Uncle Obs, dirigido por Mahaut Landaz y editado por Louis Morice.