Asunto Epstein, municipal… ¿Qué es Storm-1516, este modus operandi ruso de desinformación?





Un cúmulo de indicios de injerencia rusa en el período previo a las elecciones municipales y en el asunto Epstein. En ambos casos, se trata de una red rusa muy conocida por las autoridades francesas llamada Storm-1516, sospechosa de estar en el origen de las operaciones de desinformación.









Esta semana se ha llevado a cabo una operación de este tipo, destinada a hacer creer en la implicación de Emmanuel Macron en el caso del criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein, pocos días después de la publicación de millones de documentos por parte de la justicia estadounidense. Además, RTL aseguró este viernes 6 de febrero que el Estado eliminó alrededor de un centenar de sitios de noticias prorrusos, que parecían sitios de noticias locales. Sitios orquestados por la red Storm-1516, “clasificada como una de las principales redes digitales prorrusas que operan en Francia”.





• ¿Qué es la red Storm-1516?





Se trata de un modus operandi informativo (MOI) ruso que probablemente afectará al debate público francófono y europeo, según un análisis publicado en mayo de 2025 por la Secretaría General de Defensa y Seguridad Nacional. Un modo de operación activo desde al menos 2023 con, detrás de él, “ la participación de personas y organizaciones cercanas al gobierno ruso » según Viginum, el servicio francés responsable de la vigilancia y la protección contra las injerencias extranjeras. Y para precisar que “ Las actividades de Storm-1516 cumplen con los criterios de interferencia digital extranjera y representan una amenaza significativa para el debate público digital. “.









• ¿Cuál es su modus operandi?









En este sitio falso se publicó un artículo que usurpaba el nombre de un periodista de “Parisien” – que presentó una denuncia – y acusaba “al presidente de la República Emmanuel Macron por estar involucrado en el “asunto Epstein””añadió esta fuente. Afirmó revelar “documentos” que incriminan al jefe de Estado; de hecho, no existen en la base de datos publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El sitio falso utilizó los códigos gráficos del sitio real de France Soir. El contenido falso fue entonces “amplificado en (la red social) X » por varios relatos identificados como retransmisiones habituales de desinformación prorrusa.





imputación virginum “con un alto nivel de confianza” el sitio falso de France Soir en “Modo de funcionamiento informativo CopyCop”. Esta red de sitios web falsos está vinculada a un ex policía estadounidense, John Mark Dougan, exiliado en Rusia desde 2016. Esta red, que a menudo imita sitios web reales, difunde contenidos falsos fabricados por otra red, Storm-1516. Dixit “El Parisino”, John Mark Dougan “ registra y mantiene parte de las infraestructuras digitales del modo de funcionamiento informativo Storm-1516 “.





• ¿Qué sabemos sobre las noticias falsas sobre Macron?









Sin embargo, “visibilidad no significa impacto”subrayó esta fuente, precisando que la operación “es muy parecido” a qué está acostumbrada la red Storm-1516, “apuntando a figuras políticas (incluido el presidente) y respondiendo rápidamente a los acontecimientos actuales”. Como ocurre con cada operación de Storm-1516, el sitio web falso se desactivó rápidamente y ya no era visible dos días después de su puesta en línea.





• ¿Por qué las autoridades ya conocen esta red?





Según las últimas cifras comunicadas por Viginum en mayo de 2025, la tormenta-1516 estaría en el origen de al menos 77 operaciones de información dirigidas a países occidentales, incluida Francia, entre su aparición a finales de 2023 y marzo de 2025.





Esta red rusa está especialmente acusada de su acción en el contexto de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, las elecciones federales alemanas y las elecciones legislativas moldavas de 2025.









• ¿Por qué se eliminaron los sitios web falsos?





Dentro de unas semanas se celebrarán elecciones municipales en Francia, antes de las elecciones presidenciales de 2027. A finales de 2025, aparecieron en Internet cientos de sitios de noticias locales falsos que publicaban contenidos que provocaban ansiedad y divisiones, mezclando verdad y falsedad. Sitios que fueron asignados por Viginum a Storm-1516. Más de un centenar fueron cerrados, según información de RTL.





“En general, los sitios falsos participan en un proceso de creación de caos y saturación de información, lo que contribuye a socavar la confianza en las instituciones y a un retiro gradual de la vida pública de muchas personas en Francia”analizó en octubre, ante el Senado Público, la especialista Rayna Stamboliyska. “Los medios locales son interesantes (para Moscú) porque permiten ir más allá de públicos bastante acomodados que viven en capitales y grandes metrópolis, para llegar a otro electorado”sugirió también Julien Nocetti, investigador asociado del IFRI.