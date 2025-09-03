Trump, los dictadores-sandwich





En las últimas semanas, Donald Trump ha repetido como un leitmotif que “Había terminado seis guerras” Desde su regreso al poder. Sin embargo, este relato del “fabricante de hombre expreso” nutre principalmente una estrategia de propaganda. De hecho, muchos comentaristas lo recogen. El lenguaje de Trump se ha normalizado y con él su forma de pensar.





Varios países extranjeros, teatros de conflictos abiertos o latentes, a menudo antiguos, han apostado por el apetito insaciable del presidente estadounidense por los rápidos “acuerdos de paz”, para rehabilitar su imagen internacional, para asumir el ascenso de sus enemigos o beneficiarse de las ventajas comerciales a corto plazo, a cambio de una explotación de su desarrollo o el desarrollo de la infraestructura por las empresas estadounidenses.





Trump les proporciona fotógrafos, narración de cuentos y publicidad a bajo costo. Se convirtió en su hombre-sandwich. Sabemos que aprecia ser halagado más allá de lo razonable y no lo ve malicia: cree que sus interlocutores internacionales son tan sinceros como los cortesanos que ha reclutado como ministros o asesores.









Acuerdos bancales





En realidad, nada se resuelve en estos conflictos de los cuales, en su mayor parte, el contenido del “Acuerdo” parece vago, por no decir vacío. El proceso de firma tiene más que su contenido: no solo prevalece la forma, sino que a menudo, no se hace un compromiso concreto en ambos lados para finalizar las hostilidades.





Armenia y Azerbaiyán acaban de firmar una declaración conjunta, que se supone que cierre el conflicto entre ellos. Sin embargo, a los Estados Unidos se le otorga el desarrollo de un corredor de tránsito de bienes en Armenia, cuyas modalidades prácticas y temporales no se especifican. Entre las principales rivalidades territoriales no resueltas, Azerbaiyán continúa exigiendo de Armenia que modifica, a su favor, su constitución con respecto a Haut-Karabakh. Pero la población armenia se opone por completo al abandono de este territorio. La frontera entre los dos países también está cerrado, los enlaces diplomáticos se rompen y los desplazamientos forzados de las poblaciones, comenzadas hace varias décadas, no se cuestionan.





Se puede hacer el mismo diagnóstico sobre la República Democrática del Congo y Ruanda: se supone que el acuerdo firmado en junio en Washington (con la ayuda de Qatar) finaliza tres décadas de lucha. Sin embargo, tampoco se han detenido y la violencia contra los civiles. Washington está principalmente interesado en el acceso a minerales raros, en particular el cobalto, de los cuales la RDC es el principal proveedor del mundo, en beneficio de China esencialmente. EL “Trato” Entonces, ¿entiende un saqueo legal de los recursos? Sin olvidar que la cuestión de cientos de miles de personas desplazadas tampoco es, en el proceso de regulación. Otro obstáculo importante para la paz duradera: la brutal abolición de la USAID (la Agencia Americana de Desarrollo Internacional) priva a decenas de miles de víctimas de violencia sexual de acceso a la atención y amenaza su supervivencia.





Después de la crisis que se opuso a India y Pakistán, en mayo, sobre la cachemira, el gobierno indio estimó que estaba sobre todo bajo presión india que el ejército paquistaní había solicitado un alto el fuego. Pakistán, por su parte, ha agradecido fuertemente al presidente estadounidense, que tuvo el efecto de convertirse en las relaciones entre Washington y Nueva Delhi. India también es fuertemente penalizada en esta etapa por los deberes de aduanas estadounidenses, se ha acercado a China, que une una profunda transformación de la geopolítica en esta parte de Asia en los próximos meses, a expensas de los Estados Unidos.





Entre Camboya y Tailandia, además de la influencia de China a favor del apaciguamiento, es la amenaza de las tareas de aduanas prohibitivas impuestas por los Estados Unidos lo que llevó al fin provisional de las hostilidades cometidas este verano. No se abordaron las causas de este último, a saber, las inclinaciones nacionalistas para, en particular, la propiedad de los templos milenarios a lo largo de la frontera común. Nuevamente, la cuestión de las personas desplazadas, más de 300,000, ha sido dejada de lado.





Con respecto a las tensiones entre Egipto y Etiopía, el problema es estructural: aunque Trump afirma haber resuelto la rivalidad entre los dos países en la presa hidroeléctrica más grande de África, la presa “renacentista”, y en particular su suministro de agua, el riesgo de que no se engene en conflicto armado.





En cuanto a las relaciones entre Israel e Irán, finalmente, no es necesario decir que los bombardeos estadounidenses de los sitios nucleares iraníes han resuelto cualquier cosa en el medio, incluso a corto plazo: no solo no se ha firmado un acuerdo entre los dos enemigos para finalizar las hostilidades, sino que las discusiones internacionales sobre el programa de enriquecimiento de uranio en Irán son aún más vulnerables.





Como podemos ver: el corto tiempo de la comunicación de un “Paz Maker of Peace”, gracias a un poder persuasivo personal en el que se enorgullece también aprovechando en su relación con Putin, enmascara la realidad: la confirmación de conflictos congelados.