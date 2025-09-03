



Para sacar al país de la crisis política, ahora necesitamos un gobierno con un frente republicano, de acuerdo con la voluntad expresada por la electricidad y los votantes en julio de 2024





Después de hacer pies y manos para convertirse en primer ministro, François Bayrou habrá postergado durante ocho meses en casi todos los archivos. Habrá manejado catastróficamente el escándalo de Betharram, dejará que sus ministros disparen en Hue y Dia (o más bien hacia la extrema derecha) y lograron enojarse con los sindicatos pero dispuestos a jugar el juego de negociación con él en pensiones.





Sin embargo, había dejado su inmovilidad el 15 de julio, para presentar, con un gran refuerzo de las declaraciones catastróficas, un presupuesto de 2026 que proporciona 44 mil millones de economía en gastos públicos sin pedir esfuerzos adicionales de los titulares de los más altos ingresos y patrimonio. Esto ha causado reacciones muy negativas, no sorprendentemente. Luego, el 25 de agosto, nos anunció que, finalmente, prefiere tirar la toalla durante un voto de confianza que seguramente perderá sin siquiera defender este presupuesto antes del parlamento.









¿Y ahora? La pelota regresa al campamento de Emmanuel Macron. Después de eso de Michel Barnier, el fracaso de François Bayrou también es suyo, el de su deseo de confiar únicamente en la reunión de los perdedores de las elecciones legislativas de 2024 para poder continuar a toda costa las políticas que han llevado al país en el punto muerto desde 2017.





Es hora de finalmente intentar otro enfoque, de acuerdo con los resultados de las elecciones de julio de 2024: un gobierno con un frente republicano dirigido por una persona de ala izquierda. Las últimas elecciones legislativas han demostrado la mayoría de la mayoría de las veces que el país cambia a un xenófobo y autoritario extremadamente correcto alineados con Trump, Putin y Netanyahu. Por supuesto, esta mayoría de la negativa sigue siendo muy heterogénea, pero aún no podría encontrarse en algunas medidas clave, frente a la gravedad de la crisis política y en un contexto geopolítico tan peligroso, aún avanzando al país mientras espera dar la voz a los franceses en 2027?





La pregunta inmediata, y probablemente la más difícil, obviamente se refiere al presupuesto 2026. Sin ser tan catastrófico como lo describe François Bayrou, la situación de las finanzas públicas es realmente muy grave. Ocho años de caída de los gravámenes no han permitido aumentar la actividad y la innovación o completar los déficits externos. Por el contrario, degradaron los servicios públicos y conducen a déficit excesivos y a aumentar la deuda.





De hecho, es necesario reducir este déficit. Para 2026, un esfuerzo de la orden de 25 mil millones de euros para traerlo de regreso menos del 5 % del PIB, ya muy importante, sería más realista que el previsto por François Bayrou. Al contrario de lo que afirmó (incluso si en realidad sus propuestas no tuvieran éxito en este resultado), tal esfuerzo no puede y no debe hacerse únicamente en los gastos. Debería ser posible encontrar un acuerdo dentro del frente republicano para una distribución 50/50 de este esfuerzo entre gastos e ingresos, ya que se entiende que los ingresos adicionales deberían provenir principalmente de un aumento de las gravámenes de los ingresos y el patrimonio más fáciles.









Tal gobierno también debe hacerse cargo del archivo de pensiones en el que François Bayrou ha fallado nuevamente. Finalmente, es necesario resolver el litigio de la reforma de 2023. Las propuestas que permiten que se conozca a todos, en particular con respecto a la ardua. Más allá de eso, este gobierno con un frente republicano debería alentar encarecidamente a los socios sociales a encontrar métodos de trabajo juntos que finalmente permitan al país salir de la guerra civil permanente en todos los temas sociales que se han pesado durante décadas. También debe reafirmar el compromiso total y completo de Francia en la transición ecológica, así como en la educación de su juventud y la preparación del futuro del país. No solo en sus discursos sino también en sus acciones.





En términos de política exterior, tendrá que coordinar con el presidente de la República, confirmando la determinada oposición de Francia frente a Vladimir Putin, Donald Trump y Benyamin Netanyahu y su deseo de llevar a Europa a actuar de manera más efectiva para contrarrestar a estos líderes autoritarios e imperialistas.





Por lo demás, la mayoría de los cuales el frente republicano podría y debería estar de acuerdo para 2027 se refiere a la revitalización de nuestra democracia. Primero tendrá que luchar contra la concentración excesiva de los medios y proteger aún más la independencia del personal editorial. Luego tendrá que cambiar el sistema de votación legislativo para establecer proporcional como es el caso de todos nuestros vecinos. Al igual que los otros europeos, los franceses y los franceses finalmente deben tener derecho a votar “por” y no “en contra”. Este gobierno finalmente podría lanzar una convención ciudadana para preparar una nueva constitución, la de la Vmi República ha mostrado en gran medida sus límites.





¿Qué perímetro para tal gobierno? Su construcción debe abordar todas las fuerzas que apoyaron el Frente Republicano en 2024: los diferentes componentes del nuevo Frente Popular (NFP), juntos para la República y el módem. No todos necesariamente quieren participar directamente en ese gobierno, pero su programa de trabajo, el pacto delantero republicano para establecer durante un año y medio, debe ser negociado y luego apoyado por todos en la Asamblea Nacional. Horizons no quería jugar el juego del Frente Republicano en 2024, pero, si en el contexto de un mayor peligro para la democracia creado por la victoria de Donald Trump, el partido de Edouard Philippe finalmente quería asociarse con este proceso de salvación pública, podría estar asociado con él.





Ahora es para Emmanuel Macron que es como iniciar, o no, una dinámica al nombrar una personalidad de la izquierda que pueda llevar a cabo dicho proyecto. Depende de él saber si desea ingresar a la historia como el presidente que habrá profundizado constantemente la crisis social, económica y democrática o como la que, al final de su mandato, habrá podido crear las condiciones para permitir que Francia se reconcilie y rebote.





Por Guillaume DuvalCO -Presidente del Common House Club, y Isabelle este santo jeanmaestro de economía.