Presupuesto, confianza, compromiso ... ¿Cuál es la posición de los ministros del gobierno de Bayrou?





François Bayrou comenzó el lunes 1jerga Septiembre Una serie de consultas políticas, a priori vano, una semana antes del voto de confianza en la Asamblea Nacional en torno al tema presupuestario que debería sellar el destino de su gobierno. Después de reunirse con los representantes del Partido Comunista, el primer ministro, que continúa defendiendo su método criticado en su campamento, continúa sus consultas el martes y miércoles al recibir en particular los líderes de la capacitación que apoyan a la coalición en el poder y las de la concentración nacional. Sin embargo, el futuro del gobierno parece durar un hilo, mientras que todas las oposiciones ya han anunciado que no votarían por la confianza en el inquilino de Matignon el 8 de septiembre.









• Retailleau pide “ver el interés general”





El primer ministro puede contar con el apoyo de su ministro del interior, Bruno Retailleau, también presidente del Partido Les Républicains (LR), quien instó a los agentes de su capacitación política el lunes a no ser “Únete a los incendiarios” quien se negaría a votar por la confianza en François Bayrou. Mientras que sus tropas se dividen a medida que se acerca el voto de confianza el 8 de septiembre en la Asamblea Nacional, Bruno Retailleau pidió “Ver el interés general”. “La pregunta no es si somos a favor o en contra de las medidas presupuestarias. La pregunta que se le hará a los diputados el próximo lunes es: ¿Hacemos esta observación de que tenemos una deuda que amenaza peligrosamente a los franceses? Nadie me hará decir que la deuda no amenaza a Francia”insistió, advirtiendo contra esto “Bomba con demora”.





A diferencia de Bruno Retailleau, el jefe de los diputados LR Laurent Wauquiez se ha distanciado pidiendo una consulta de los miembros sobre la confianza que se dará a François Bayrou, quien tendrá que “Corregir” La copia de su presupuesto. Bruno Retailleau dijo que él mismo el lunes “Muy opuesto a una serie de medidas que contiene el plan Bayrou”que encuentra “Injusto”evocando especialmente la abolición de dos vacaciones. En cuanto a la posibilidad de una nueva disolución, si François Bayrou fue derrocado, el ministro del interior fue circunspecto al enfatizar que “La primera disolución” de junio de 2024 no había sido “Un éxito total de todos modos”la Asamblea Nacional por emergencia más fragmentada que nunca.









• Panosyan-Bouvet quiere comunicarse con los socialdemócratas “





El Ministro de Trabajo, Astrid Panosyan-Bouvet, dijo el lunes que desearía que el próximo primer ministro tenga la capacidad de comunicarse con “Socialdemócratas y sindicatos reformistas”una semana antes del voto de confianza solicitado por François Bayrou sobre el tema presupuestario.





A un periodista de LCI que le preguntó si pidió el nombramiento de un primer ministro izquierdista en caso de una caída de François Bayrou, Astrid Panosyan-Bouvet respondió pensando “Que se necesita a alguien que tenga credibilidad y lo tenga para poder hablar y a los socialdemócratas y a los sindicatos reformistas de nuestro país”. Es necesario “Un hombre o una mujer que tiene (…) la capacidad de poder comunicarse con los socialdemócratas “dijo. “Hay, incluso en Francia, socialdemócratas que son plenamente conscientes de la situación financiera”dijo el ministro.









Pero el tema principal a la fecha no es “Detente o Bayrou” pero “La situación financiera a la que agregaremos una fragilidad política que es inmensa” y la prioridad es definir “El nivel de reducción en el gasto público” Y “La distribución entre la disminución del gasto público (…) y muestras obligatorias “advirtió Astrid Panosyan-Bouvet. “Yo, prefiero, pero muy en gran medida, trabajar con el Partido Socialista solo con el Rally Nacional para determinar este compromiso, este posible camino”dijo.





• Montchalin señala la importancia de gestionar votar un presupuesto





Para el ministro responsable de las cuentas públicas, Amélie de Montchalin, la prioridad es la adopción de un presupuesto. “Llegamos en febrero (a un compromiso)y el texto de las negociaciones ha demostrado ser mejor que el proyecto inicial. (…) Mi convicción es que podemos encontrar un acuerdo de este tipo ”explicó en una entrevista con el “mundo”. En cuanto a una disolución potencial, consideró que “Si algunas personas piensan que la disolución traerá una mayoría absoluta automáticamente, se equivocan sobre el estado político del país”. “La fragmentación política está antes que nosotros, tenemos que aprender a vivir con”ella ha ordenado.





• Darmanin llama a los partidos gubernamentales a la “responsabilidad”





El Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, advirtió el domingo, durante su año escolar político en Tourcoing (Norte), contra “Inestabilidad” política antes de la confianza del 8 de septiembre, diciendo miedo por “Instituciones del general de Gaulle” y enviando signos de apertura al Partido Socialista (PS).





“Por supuesto, este gobierno debe hacer esfuerzos, debe comunicarse, tal vez modificarlo: el primer ministro lo ha dicho él mismo, un cierto número de propuestas. Pero qué golpe, qué abismo, qué hematoma jugar el juego político de inestabilidad institucional»dijo. “El próximo lunes se está interpretando parcialmente a las instituciones del general de Gaulle. Si volvemos a la inestabilidad de IVmi República (…) Entonces, estas son las instituciones del general de Gaulle, nuestras instituciones, (…) que potencialmente se cuestionará “dijo.





“Francia, que es un país enorme con una gran gente, es bastante capaz de asumir este desafío, siempre que somos responsables”dijo Gérald Darmanin, dirigiéndose a la PS, “Un gran partido de oposición responsable”pero también en LR, su antiguo entrenamiento, “Lo cual no imaginamos por un momento que no pueden apoyar al gobierno”.