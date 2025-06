Trump, el océano y los vestíbulos en el menú del Festival de Periodismo de 2025 en Couthures-Sur-Garonne

Tiempo de lectura: 2 min.

Del 11 al 13 de julio, la edición 9ᵉ de estas reuniones tendrá lugar en Couthures-Sur-Garonne, donde los medios de comunicación reflexionan sobre su práctica, frente a una audiencia cada vez más numerosa.





En Couthures, a orillas del Garonne, durante los tres días que dura el Festival Internacional de Periodismo (FIJ), hace una hora particularmente dulce. Ella llega al final de la tarde, una vez que las discusiones que animan los temas principales, cuando los oradores y el público se dispersan y todos van a lo que les gusta. Algunos verán un documental proyectado a la sombra, otros alpinos a un autor en Signature, este último se sienta junto al río para asistir, acostado en la hierba y un vaso en la mano, a una discusión en la que un periodista le dice a su trabajo sobre la privacidad del día disminuido.









Cada año, durante tres días, en ese momento, encontramos esperanza en los medios de comunicación a su audiencia. Este es todo el interés de este festival para mantener un enlace que todo apunta a distender. Al reunir a las personas de los medios, tanto escritos como documentales, radio, televisión, cómics o digitales, los títulos del Grupo Le Monde y “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” demuestran que todavía hay una audiencia para el periodismo (el público es más numeroso, y que las personas de la profesión no han dejado de pensar. Entonces, estos momentos del final del día, cuando la conversación es más informal, son como la quintaesencia de lo que el FIJ busca producir.





Debido a que más allá de los siete temas que se extienden durante los tres días y cada disminución en tres medios días de debates y discusiones, Couthures organiza eventos de varias formas: talleres (incluso para niños), exposiciones, espectáculos, proyección de películas, degustaciones y también muchos momentos que son puros: reunirse en la mesa que se usa a alguien que escuchamos anteriormente. Artículos en los que has escuchado en la radio durante años. A menudo, las discusiones se cometen. La unidad de lugar permite los reflejos que comenzaron en una habitación completa.







A las orillas del Garon, en las costas. Adélina París





Pero la columna vertebral del FIJ son estos temas elegidos por el Comité Organizador, dependiendo de los sujetos que trabajen en la prensa. “The World Order turned upside down by Hurricane Trump”, “should we change the republic? “,” Rurality, luck or curse? “,” Why does opinion journalism make a recipe? “… For this edition, the journalists of” TV BUS Canal de comunicación urbana “were asked for three themes, each co -eating with colleagues from other newspapers in the group (” Le Monde “,” Telerama “,” Courrier “,” La vie “…) and Un estudiante del Burdeos Aquitania Periodism Institute (IJBA). Uno lleva los vestíbulos: ¿Quiénes son? ¿Cómo se organizan? ¿Qué métodos usan para imponer su agenda sobre debate público, políticas? El segundo dirá qué está pasando en el océano: ¿cómo se ha convertido en un problema geopolítico? ¿Qué lo amenaza? ¿Cómo guardarlo? El tercero intentará describir la forma en que Trump y sus epigonas atacan a los medios de comunicación, y lo que estos ataques esconden.









Conferencia en el Festival de Periodismo 2024, en Couthures-Sur-Garonne. Sofía Goudjil





Among the guest personalities, many journalists: Dorothée Barba de France-Inter, Fabrice Arfi de Mediapart, Daniel Schneidermann of Images stop, Akram Belkaïd of the “Diplomatic World”, Salhia Brakhlia of France-Info, Thomas Snégaroff de France 5, Laurence Haïm de Canal+ and LCI, Jean Massiet de Backseat from BFMTV, Thierry Thuillier de TF1. Académico: los geopolitólogos Pascal Boniface y Frédéric Plél, el politólogo Bastien François, la lingüista Laélia Véron … Hombres y mujeres políticos: eurodiputada Nathalie Loiseau, ex guardianes de las focas Didier Migaud, la embajadora de los Polos Olivier Poivre D’Arvre. Y, es importante, muchos representantes de la prensa internacional estadounidense, británica, belga, italiana, Suiza …





