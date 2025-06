De vuelta en los medios reactivos, el apoyo a Retailleau ... condenado por apelación, François Fillon gana dinero pero no un discurso político

Tiempo de lectura: 2 min.

Descifrado

El ex primer ministro fue sentenciado en apelación este martes por malversación de fondos públicos en el asunto de trabajo ficticio de su esposa Penélope. Un caso que no le impide propagarse en la prensa reaccionaria y apoyar al ministro del interior.





Cuatro años de sentencia de prisión suspendida, 375,000 euros multa y cinco años de inelegibilidad: es la sentencia pronunciada en la apelación este martes 17 de junio contra François Fillon, en el caso de los trabajos ficticios de su esposa, Penélope. El ex primer ministro de 71 años había sido declarado definitivamente culpable de malversación de fondos públicos en abril de 2024, el bateador de la persona condenada, el Tribunal de Casación había ordenado un nuevo juicio únicamente sobre el monto de su sentencia que se redujo. Esto no impide que sea invitado a la prensa reaccionaria y mantenga contactos en el mundo político.





Después de su caída durante las elecciones presidenciales en 2017, debido al “Penelopegate”, pero también al asunto de vestuario, François Fillon se destaca con la vida política. El comienzo de un largo cruce del desierto. El Sarthois se recicla en el sector privado. En 2022, su nombre volvió a emerger a la luz de la guerra en Ucrania, debido a sus peligrosos vínculos con el Kremlin. En 2023, hizo una reaparición pública ante una comisión parlamentaria de investigación para jurar que no es “No preocupado por la interferencia rusa”.





En esta ocasión, François Fillon confirma tener “Dejar la vida pública y definitivamente”. Pero si ciertamente ya no ha tenido un mandato electoral desde 2017, ha regresado a la escena de los medios durante un año y medio, desenrollando convicciones pro-Putin, pro-Trump y anti-wokismo. En marzo de 2024, publicó un artículo en los medios de comunicación de Prorusse Omerta para denunciar la debilidad de Occidente frente a “Totalitarismo islámico” – El título en 2016 de uno de sus libros en 2016. En la curva de una oración, es sobre todo una oportunidad para llamar para abrir “Un espacio de diálogo con Moscú” Para terminar la guerra en Ucrania, una demanda repetida del Kremlin.









Durante las elecciones legislativas anticipadas de junio de 2024, regresó a “Le Figaro” con una plataforma denunciando a la unión de la izquierda. El critica especialmente el “A menudo anatemas anacrónicas” contra la manifestación nacional, de la cual subraya el “Muda”burlarse “La amenaza grotesca de la llegada de” fascistas “en el poder”. En enero de 2025, mencionó la victoria de Donald Trump en el “JDNews”, una pertenencia semanal a Vincent Bolloré. A “Reacción a una forma de dictadura del pensamiento socialdemócrata”escribe. Por el contrario, Elon Musk y Vladimir Putin están, según él, acusados ​​erróneamente de distorsionar el debate democrático …





Contactos con Ciotti y Retailleau





Este suave retorno, por los restos, se acelera en marzo pasado cuando François Fillon aparece en uno de los “valores actuales” semanales semanales. En una “entrevista de eventos” de doce páginas, el ex Locataire de Matignon asegura a Pell-Mell que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky A “Su parte de la responsabilidad en el estallido de la guerra” en su territorio; Ese wokismo “Deja con él muchas columnas de víctimas” ; que una coalición con el RN es ” Por ahora “ no es posible. Visibilidad de sus ideas, pero también de su persona, mantenida hábilmente por la esfera de los medios reaccionarios: todavía dio una entrevista exclusiva en “París Match”, el 14 de junio, sobre sus recuerdos de las 24 horas de Le Mans.





En el mundo político, la “bomba” del ex primer ministro es menos que el del ex presidente Nicolas Sarkozy, también condenado, cuya oficina no está llena de políticas ansiosas por el asesoramiento o el reconocimiento. Todavía puede contar con algunos fieles. Está Eric Ciotti, con quien comparte conexiones rusas, que continúa viéndolo regularmente. En su libro publicado a principios de junio, el ex jefe de los republicanos lo felicitó: “En junio pasado, en el momento del acuerdo con el Rally Nacional, no se unió al Politico-Media Pack para obtener un” buen punto “del buen campamento.» »









Sobre todo, está el nuevo jefe de LR, Bruno Retailleau, con quien los enlaces se remontan a la década de 1990. “Desde entonces, no nos hemos dejado”dijo François Fillon en el “Figaro” en mayo. En 2017, el Ministro del Interior fue un estrecho apoyo del candidato de derecha. Después de la derrota en la primera ronda, los sarthois le habían confiado la presidencia de su movimiento de fuerza republicana. Un “campamento base” para ayudarlo a despegar. A cambio, el Vendéen nunca hizo una crítica a su mentor e incluso le agradeció por su apoyo. Una deferencia agradable en el momento de la desgracia judicial.