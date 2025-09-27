Trump anuncia que atacar la medicación, la Comisión Europea responde ... lo que sabemos





Esta vez, estas son las drogas que apunta a Donald Trump. El presidente estadounidense anunció estas nuevas tareas aduaneras el jueves 25 de septiembre, en particular, incluidas las drogas producidas fuera de los Estados Unidos, que pueden subir al 100 %. El temor de la Federación Europea de Industrias Farmacéuticas “Las peores situaciones”. Hacemos balance.





• “Un impuesto del 100 % en cualquier marca o producto farmacéutico patentado”





De 1jerga octubre, “Aplicaremos un impuesto al 100 % sobre cualquier marca o producto farmacéutico patentado”escribió el multimillonario republicano en su plataforma social social. Sin embargo, agregó una condición: “A menos que una empresa construya su fábrica farmacéutica en Estados Unidos”.













• La industria biofarmacéutica europea se preocupa





La Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA) se mudó inmediatamente de este anuncio, creyendo que el establecimiento de estas tareas aduaneras sobre las drogas “Crea las peores situaciones”.





La directora general de EFPIA, Nathalie Moll, recordó que estos impuestos “Aumentar los costos, interrumpir las cadenas de suministro y evitar que los pacientes obtengan tratamientos vitales”.









Australia también criticó esta decisión el viernes y advirtió a los Estados Unidos. “Compramos muchos más productos farmacéuticos de los Estados Unidos que lo que compró aquí … No es interesado a los consumidores estadounidenses imponer un precio más alto en la exportación de Australia a Estados Unidos”reaccionó al Ministro de Salud Australiano, Mark Butler.





• Un acuerdo celebrado en agosto protege las medicinas europeas, responde la comisión





A finales de agosto, un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos había establecido los deberes aduaneros en el sector farmacéutico del 15 %. Este acuerdo, establecido entre el jefe del ejecutivo europeo Ursula von der Leyen y Donald Trump, ya había sido muy criticado por varios otros estados europeos e industriales. La UE respondió que era el mejor acuerdo que podía tener frente a las amenazas comerciales estadounidenses.









Este acuerdo comercial protege las drogas europeas de cualquier nuevo recargo aduanero, un portavoz de la comisión, recordando este techo del 15 %el viernes. “Este nivel máximo de deberes aduaneros constituye la garantía de que no se aplicará ningún derecho adicional”subrayó a un portavoz, Olof Gill, enfatizando que la UE era “El único socio comercial que ha logrado tal resultado con Estados Unidos”.





• Nuevas tareas aduaneras en camiones y muebles





En una publicación separada, Donald Trump también anunció deberes aduaneros del 25 % el jueves en “Todos los vehículos de bienes pesados ​​hechos en otras regiones del mundo”explicando que esta medida estaba motivada por “¡Muchas razones, pero sobre todo, para fines de seguridad nacional!» En la primavera, su administración ya había anunciado lanzar una investigación para determinar si las importaciones de camiones extranjeros constituían una amenaza para “Seguridad nacional”.





El magnate inmobiliario también planea imponer deberes aduaneros en muchos muebles. “Aplicaremos un impuesto del 50 % en todos los muebles de cocina, lavabos de baño y productos asociados”de 1jerga Octubre y “Un impuesto del 30 % sobre los muebles acolchados”él escribió. Según la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, en 2022, las importaciones, principalmente de Asia, representaban el 60 % de todos los muebles vendidos, incluidos el 86 % de todos los muebles de madera y el 42 % de todos los muebles acolchados.