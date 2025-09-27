El activista egipcio-británico Alaa Abdel Fattah, perdonado por el presidente egipcio al-Sissi después de años de prisión

Publicado el 22 de septiembre de 2025 a las 9:07 p.m.

actualizado el 23 de septiembre de 2025 a las 10:24 am Lectura: 3 min.







El defensor de los derechos humanos egipcios-británicos Alaa Abdel Fattah, una figura emblemática en el activismo en Egipto, fue perdonada por el presidente Abdel Fattah al-Sissi después de años de prisión, según su familia y su abogado.









La figura emblemática del levantamiento de 2011 en Egipto, Alaa Abdel Fattah, de 43 años, ha pasado la mayor parte de la última década tras las rejas. Había sido arrestado por última vez en 2019 por haber publicado en Facebook un mensaje que mencionaba la violencia policial, luego sentenciado a cinco años de prisión en 2021 por “Noticias falsas”una acusación frecuentemente utilizada en Egipto contra los votos disidentes.









“El presidente Sissi perdonó a mi hermano”escribió en X su hermana, Sanaa Seif. “Mi madre y yo vamos a prisión para preguntar dónde será liberado Alaa y cuándo”ella agregó. “Mi corazón se detendrá”comentó sobre su otra hermana, Mona Seif, en X.





“Todavía hay decenas de miles de otros en prisión”









“Aunque estamos encantados con su gracia, miles de personas como Alaa todavía languidecen en las prisiones egipcias simplemente por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión”Human Rights Watch (HRW) dijo en un comunicado de prensa.













Citado por el comunicado de prensa, Amr Magdi, investigador de HRW para Medio Oriente y África del Norte, esperaba que “Su liberación marca un punto de inflexión y ofrece al gobierno de Sissi la oportunidad de poner fin a la detención abusiva de miles de críticas pacíficas”.





No hay evidencia que lo conecte a la Hermandad Musulmana





Al-Qahera News, medios de comunicación cercanos a las autoridades egipcias, había anunciado la decisión del presidente “Pardón (…) Varias personas condenadas después de tomar las medidas constitucionales y legales necesarias a este respecto ”declarando que Alaa Abdel Fattah estaba preocupada.





El anuncio se produce unos días después de que el presidente egipcio ordenó el examen de una solicitud de gracia a favor de un cierto número de detenidos, incluida Alaa Abdel Fattah, una solicitud presentada por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, afiliados al Estado.









En julio, la justicia egipcia había ordenado su retirada de la lista de personas acusadas de terrorismo, creyendo que las encuestas recientes no habían revelado ninguna evidencia a la Hermandad Musulmana, una organización prohibida en Egipto.





Su madre, activista y universidad Laila Soueif, recientemente terminó una huelga de hambre de diez meses realizada para reclamar su liberación. Alaa Abdel Fattah ha estado observando una huelga de hambre desde principios de septiembre, después de una huelga de hambre parcial en marzo por solidaridad con su madre, luego hospitalizada.





Una “práctica de” rotación “del gobierno egipcio





El gobierno británico ha intercedido regularmente con las autoridades egipcias. En mayo, un grupo de expertos en las Naciones Unidas había calificado su detención como arbitrariedad y pidió su liberación inmediata.





En agosto, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, también instó a las autoridades egipcias a poner fin a las prácticas de detención arbitrarias prolongadas. “El gobierno egipcio debe detener de inmediato esta práctica de” rotación “y liberar a todas las personas que han sido víctimas”dijo en un comunicado de prensa.





En 2022, Abdel Fattah al-Sissi había relanzado un comité de perdón presidencial que permitió la liberación de un cierto número de prisioneros políticos líderes, incluido un abogado de Alaa Abdel Fattah, Mohamed Al-Baqer.





Pero según los defensores de los derechos humanos, “Tres veces más personas” fueron arrestados durante el mismo período.