Jean-Noël Barrot, artesano detrás de escena del reconocimiento del estado palestino por Francia

Para ir más allá





Es un pequeño pedazo de historia que está en una hoja de Bristol. Jean-Noël Barrot la mantuvo en su mochila y está feliz de mostrarlo. Era el 29 de julio temprano en la mañana de Nueva York. El Ministro de Asuntos Exteriores se encontraba en una reunión en la representación francesa en la ONU con sus homólogos de los países árabes cuando su colega jordano se dispara en inglés en un pedazo de tarjeta: “Su Majestad habló con Keir Starmer. Cruzamos los dedos”. Él entiende que el viento gira en la dirección correcta: el rey de Jordania discutió por teléfono con el primer ministro británico, ahora listo para reconocer el estado de Palestina. El día anterior, París fue aislado. Pero esta reunión de un país miembro del G7 cambia la situación. Cuando un asesor confirma la noticia, Barrot dice que sintió “Una emoción intensa”.





Este lunes 22 de septiembre, no es él, sino Emmanuel Macron quien sellará la historia el reconocimiento de Francia del Estado de Palestina durante un discurso en las Naciones Unidas. Pero el ministro resignado, que espera su renovación en el gobierno de Lecornu, afirma …