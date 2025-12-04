Treinta años después, ¿qué lecciones se pueden aprender de las grandes huelgas de 1995?





¿Por qué triunfó el movimiento de noviembre y diciembre de 1995 mientras que fracasó el de 2023? Hay muchas similitudes entre ellos: consigna unificadora, magnitud de las procesiones y cifras de huelgas, apoyo de la opinión pública. Ciertamente el contexto difiere, sin embargo, también entran en juego explicaciones específicas de estas movilizaciones.









La primera razón es el ritmo y la intensidad de la acción emprendida. La memoria colectiva conserva la imagen de Francia paralizada en 1995. Sin embargo, para el movimiento 2023, el 7 de marzo marcó un punto de inflexión: el impulso se vio, en ese momento, roto por el fracaso de la apuesta sindical de cerrar el país. Las acciones que siguieron fueron más una protesta y una huelga expresiva que una lucha para ganar su causa. De hecho, sin los ferroviarios y los agentes de la RATP, desmotivados tras su viaje en solitario durante las vacaciones de Navidad de 2019, la fuerza de los empleados públicos protegidos no era suficiente. Sobre todo porque los conflictos habían disminuido en otros sectores estratégicos como las telecomunicaciones o la energía.





En 1995, muchos trabajadores ferroviarios se involucraron en el movimiento, con una participación excepcional de los directivos. Esta escala obligó a las estructuras sindicales y animó a los empleados a implicarse plenamente. En las asambleas generales se tejió una certeza: el gobierno tendrá que ceder. Esta fe en la victoria empujó a los huelguistas a llegar hasta el final. El paro continuo creó un equilibrio de poder duradero, con un efecto dominó en otros empleados, mientras que la duración de seis meses no permitió desencadenar una dinámica en 2023. Si los trabajadores protestaron masivamente, muchos se involucraron sin estar realmente convencidos de ganar. Es difícil movilizarse plenamente cuando es intermitente y dudamos de la capacidad colectiva para ganar.





Desiertos de la unión





Este fatalismo del movimiento 2023 tiene esencialmente un motivo político. A partir de la década de 2000, todos los gobiernos adoptaron una estrategia: dejar de ceder en las calles utilizando los mecanismos autoritarios de la Quinta República. Los fracasos de 2003 y 2010 pesaron sobre la implicación de los movilizados: ¿de qué sirve arrojar toda la energía y todos los ahorros a la batalla si el poder no cede?





Una segunda razón es la existencia de desiertos sindicales, correlacionada con la pérdida de la cultura de huelga en las empresas privadas. En 1995, los funcionarios públicos –principalmente docentes– tuvieron muchos más días de huelga que todos los empleados del sector privado. A partir de ese momento, la “huelga por poderes” pareció ser un doble callejón sin salida: quienes llevan a cabo la huelga por otros se agotan; Quienes delegan su lucha se sienten decepcionados cuando ésta se detiene según los intereses específicos de los actores movilizados.









Sin embargo, en 2023, la participación de las empresas en la movilización global, excluido el sector del transporte, aumentó: un 33% frente al 22% en 1995, según una estimación que tiene en cuenta un cambio en el método de cálculo de las cifras oficiales. Estas cifras –que van en contra de visiones declinistas– pueden explicarse por la persistencia del conflicto. Ciertamente, todavía está en una etapa embrionaria, las microresistencias individuales no son suficientes, pero es un signo interesante.





En el futuro, si quiere fomentar esta tendencia, el sindicalismo debe redesplegarse sobre el terreno. Los activistas pueden convencer, mediante un trabajo paciente, de la relevancia de la acción colectiva organizada. Históricamente, el sindicalismo de trabajadores nació de conflictos laborales. En el caso de los docentes, fue el sindicalismo el que construyó una cultura de huelga. Esta lógica puede transponerse acercándose a los trabajadores que no tienen el reflejo de huelga.





La responsabilidad de las organizaciones sindicales





Tercer motivo: la responsabilidad de las estructuras sindicales. No pueden simplemente reproducir los modos de acción inventados en 1995 y 2010. Los movimientos sociales se han vuelto muy predecibles, oscilando entre días de acción semanales y llamados a una huelga renovable. Además, en 1995, las bases no delegaron todo en la dirección sindical. Múltiples iniciativas sobre el terreno contribuyeron al éxito. La ruptura con la CFDT no impidió que los sectores profesionales adquiridos por la CGT, FO y el FSU se movilizaran.





En 2023, la unidad sindical total fue un activo importante. Se siguieron escrupulosamente las instrucciones de la intersindical. Pero la búsqueda de un consenso nos obligó a aceptar las culturas de organizaciones no acostumbradas a las luchas, que eran mayoría electoral. En estas condiciones, la falta de democracia directa constituyó un factor de pasividad, reduciendo el nivel de apropiación del movimiento por parte de los huelguistas. Sin embargo, no faltaron medios para consultar a los empleados en lucha, para ayudar a su autoorganización (cuestionarios enviados a los sindicalistas, grupos en las redes sociales, etc.).









Finalmente, y de manera más fundamental, el movimiento de 1995 inauguró un ciclo en el que la manifestación pasó a ser central. Fue ella quien coreó la movilización y según ella se midió su éxito (el Juppéthon). Se ha invertido el modelo tradicional de la manifestación como anexo a la huelga. El número acumulado de manifestantes ha aumentado así de 4 millones en 1995 a 10 millones en 2023, cuando el número de días de huelga se haya reducido a la mitad. Sin embargo, fue la huelga la que obligó al gobierno a dar marcha atrás en 1995, debido a su capacidad para bloquear la economía. La manifestación es más un acto político, que depende de la buena voluntad de los interlocutores estatales. Lo vimos claramente en 2023: sin grandes perturbaciones económicas, la presión sobre el poder sigue siendo limitada, cualquiera que sea la importancia de las procesiones.





Laurent Frajerman Es profesor asociado de historia y sociólogo, autorizado para dirigir investigaciones, en el Centro de Investigación sobre los Vínculos Sociales (Cerlis), de la Universidad Paris Cité.