negociaciones entre ucranianos y estadounidenses en Florida, Kyiv bajo fuerte presión





Este domingo 30 de noviembre tuvieron lugar en Florida las negociaciones entre la delegación ucraniana y altos funcionarios estadounidenses para discutir el plan estadounidense destinado a encontrar una salida a la guerra con Rusia, ya que Kiev se encuentra bajo una fuerte presión militar y política. Esto es lo que necesita recordar.





• Negociadores ucranianos y estadounidenses se reúnen en Florida





Los negociadores ucranianos encabezados por Roustem Oumerov y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acompañados por el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, comenzaron la reunión alrededor de las 10:10 hora local (16:10 hora de París).





“No se trata sólo de poner fin a la guerra (…). Se trata de abrir un camino para que Ucrania siga siendo soberana, independiente y próspera”.declaró el jefe de la diplomacia estadounidense al inicio de la reunión.









El jefe de la delegación ucraniana, Roustem Oumerov, afirmó por su parte que quería discutir con los estadounidenses la seguridad de Ucrania y la reconstrucción del país. En un mensaje en X, añadió que la misión de su delegación era “garantizar los intereses de Ucrania”.









“El proceso no es fácil, pues la búsqueda de formulaciones y soluciones continúa”declaró una fuente cercana a la delegación ucraniana, precisando sin embargo que la discusión es “constructivo” y eso “Todos quieren un resultado concreto para tener un tema de negociación posterior entre Estados Unidos y Rusia”.





Al final de esta reunión, el jefe de la delegación ucraniana, Roustem Oumerov, acogió con satisfacción los debates. “productivo y exitoso”. Marco Rubio dijo que las discusiones habían sido “productivo”pero quedó “todavía trabajo”.





• Reanudación del plan americano





Estas conversaciones deberían reanudarse sobre la base de enmiendas al plan estadounidense negociado hace una semana en Ginebra entre estadounidenses, ucranianos y europeos, afirmó Volodymyr Zelensky.





Estados Unidos presentó hace diez días un proyecto de 28 puntos destinado a poner fin al conflicto desencadenado por la ofensiva rusa contra Ucrania en febrero de 2022. Acusado de ser muy favorable a Moscú, este plan ha sido modificado y debe finalizar con la aprobación de los beligerantes y de los europeos, aunque Kiev teme tener que hacer concesiones importantes.









“La parte americana es constructiva y en los próximos días se podrán aclarar los pasos a seguir para determinar cómo poner fin dignamente a la guerra”reafirmó el sábado el presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky será recibido por Emmanuel Macron el lunes.





• Nuevo ataque en Kyiv este fin de semana





Estas discusiones tienen lugar en un contexto militar tenso. Mientras el ejército ruso avanza en el este del país, un ataque con drones dejó al menos un muerto y 11 heridos durante la noche del sábado al domingo cerca de Kiev.





El sábado se lanzaron drones navales contra una importante terminal petrolera en el puerto ruso de Novorossiysk. Esta terminal permite la exportación de petróleo transportado por uno de los oleoductos más importantes del mundo, que discurre desde yacimientos petrolíferos de Kazajstán en el borde del Mar Caspio y cruza Rusia hacia el Mar Negro. El Caspian Pipeline Consortium, que opera este oleoducto, afirmó que un “ataque terrorista” Un ataque de drones navales había inutilizado una de las tres boyas de amarre de la terminal que permitían cargar petroleros en el mar.









Kyiv no ha comentado sobre este ataque. Por otro lado, se atribuyó el sábado la responsabilidad del ataque a dos petroleros en el Mar Negro frente a la costa de Turquía, afirmando que habían atacado barcos de la flota fantasma rusa utilizada por Moscú para eludir las sanciones occidentales con drones navales.





En los últimos meses, el ejército ucraniano ha atacado periódicamente sitios petroleros y refinerías en Rusia en un intento de alterar los ingresos por hidrocarburos que permitan a Moscú financiar su esfuerzo bélico. Por su parte, Moscú continúa con sus masivos ataques nocturnos contra Ucrania.