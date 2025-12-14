Muere el fotógrafo británico Martin Parr

Publicado el 7 de diciembre de 2025 a las 14:19,

El fotógrafo británico Martin Parr, famoso por sus fotografías que retratan con humor la vida cotidiana de sus compatriotas, falleció el sábado 6 de diciembre a la edad de 73 años, anunció este domingo su fundación en un comunicado de prensa.





“Con gran tristeza anunciamos que Martin Parr (1952-2025) murió (sábado) en su casa de Bristol”anunció al mismo tiempo que Magnum Photos, agencia para la que el fotógrafo trabajaba desde hacía mucho tiempo.





toque británico





Cuerpos carmesí por el sol, fiestas en el jardín con sombreros… Martin Parr ha alcanzado el rango de estrella gracias a su reconocible estética, con primeros planos y colores saturados, su toque británico y sus temas favoritos, como el turismo de masas o el consumismo. Su influencia va mucho más allá del círculo de los aficionados a la fotografía, aunque su obra casi documental, a veces acusada de kitsch, le ha granjeado tantos admiradores como detractores.





Nacido en Surrey el 23 de mayo de 1952, Martin Parr conoció la fotografía gracias a un abuelo apasionado y comenzó con fotografías en blanco y negro, como los grandes maestros de los años setenta. Fue a mediados de los 80 cuando destacó con “Último recurso”fotografías de turistas de clase media en Brighton, que prefiguran el resto de su obra, con su uso del flash incluso en exteriores.





Después de un viaje plagado de obstáculos, se convierte en miembro de pleno derecho de la agencia Magnum en 1994, a pesar de la negativa inicial de Henri Cartier-Bresson. Luego lo dirigió de 2013 a 2017.