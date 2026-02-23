La izquierda dividida sobre posibles acuerdos de segunda ronda





La France insoumise propondrá acuerdos de ” reunión “ a otros partidos de izquierda si sale victorioso en la primera vuelta de las elecciones municipales de marzo, dijeron dos de sus directivos este domingo 22 de febrero.





Un llamamiento que llega en un momento en que la izquierda está fracturada desde la muerte del activista identitario Quentin Deranque el 14 de febrero en Lyon: tres familiares del diputado rebelde Raphaël Arnault, cofundador de la Joven Guardia, organización antifascista disuelta en junio de 2025, fueron detenidos en el marco de esta investigación, y uno de ellos fue acusado de “complicidad” de“homicidio intencional”. El Partido Socialista ya ha descartado cualquier acuerdo para las elecciones municipales.













“Cuando los Insoumis obtengan la victoria en la primera vuelta, propondrán la manifestación y crearán las condiciones para la misma, especialmente con las otras listas de izquierda”afirmó Mathilde Panot, jefa de los diputados del LFI, en BFMTV.





Manuel Bompard, coordinador del movimiento de izquierda, confirmó esta elección en RTL, explicando que serviría para “vencer a la derecha y a la extrema derecha”. La tradición política de la izquierda es que las listas “reunirse” en lugar de retirarse entre las dos rondas, dijo, añadiendo que si un partido que no fuera LFI quedara primero en la primera ronda en una comuna, dependería de él “proponer o no proponer la reunión”.





En determinadas ciudades, las listas sindicales de izquierda podrían necesitar los votos del electorado de Insoumis para ganar, como en Toulouse, Marsella o Amiens. El escenario en el que una lista de LFI aparece primero parece menos común.









Para una parte del PS, la cuestión de una alianza con los Insoumis es espinosa desde la acusación del colaborador de Raphaël Arnault. “ Lo único que divide al partido es la relación con los rebeldes. “, declaró un parlamentario socialista en nuestras columnas.





El secretario general del PS, Pierre Jouvet, descartó cualquier acuerdo nacional para las elecciones municipales pero admitió “extraño” posibles conexiones si los candidatos rebeldes aclaran “su posición sobre la relación de su movimiento con la violencia política”.









Otras figuras de su partido, entre ellas el ex presidente François Hollande y el diputado Jérôme Guedj, pidieron que se descarte cualquier acuerdo con el LFI en la segunda vuelta. “Considero que la relación con LFI ha terminado. En lo que a mí respecta, está rota. », declaró François Hollande.





El senador ambientalista Yannick Jadot lo advirtió en una entrevista con “La Tribuna del Domingo” que si Jean-Luc Mélenchon no trajera “aclaraciones” sobre los vínculos entre el LFI y el movimiento antifascista de la Guardia Joven, “una alianza no será posible” entre las dos partes.





En las elecciones municipales, una lista puede permanecer en segunda vuelta si obtiene el 10% de los votos en la primera, y fusionarse con otra si obtiene el 5%.









Mathilde Panot también reafirmó su apoyo a Raphaël Arnault. ella se dijo a si misma “orgulloso” incluir a Raphaël Arnault en su grupo y afirmó que podría ser reinvertido en las próximas elecciones legislativas “si quiere”.



