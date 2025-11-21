Tras la liberación de Sansal, el “alivio” de los políticos y la “alegría” de los escritores





El escritor disidente admirador de Camus y Orwell, polemista venerado por la derecha francesa, el novelista Boualem Sansal, fue indultado este miércoles 12 de noviembre tras un año detenido en su país natal. En medio de una grave crisis diplomática entre París y Argel, Boualem Sansal será trasladado a Alemania para recibir tratamiento.









La gracia del escritor Boualem Sansal pone fin “a la arbitrariedad de su encarcelamiento” en Argelia y “da significado” en la lucha por la libertad de expresión, afirmó su comité de apoyo en un comunicado de prensa publicado en la red social X. “La noticia de su liberación (…) pone fin al carácter arbitrario de su encarcelamiento y suscita la esperanza de que podrá recuperar su salud”afirma este comité.





Varios políticos acogieron inmediatamente su liberación, empezando por el presidente francés. “Tomo nota de este gesto de humanidad del presidente (Argelino) Tebboune y le agradece por ello. Obviamente sigo disponible para discutir con él todos los temas de interés para nuestros dos países”.dijo Emmanuel Macron durante un viaje a Toulouse. También aseguró que habló por teléfono con el jefe de Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier. “para expresar mi profundo agradecimiento por los buenos oficios de Alemania”quien solicitó y obtuvo el perdón de Boualem Sansal.





“Nuestra preocupación siempre ha sido ser eficaces para permitir la liberación del señor Sansal”dijo, añadiendo a pensar “También a nuestro compatriota Christophe Gleizes”periodista francés que sigue detenido en Argelia.









Un poco antes, el Primer Ministro Sébastien Lecornu había expresado a los diputados su “Alivio ante el anuncio de las autoridades argelinas de haber indultado a Boualem Sansal”deseando que el escritor “podrá reunirse con sus seres queridos lo antes posible” Y “ser atendido”.









“Obviamente seguimos muy atentos a la situación de nuestro compatriota Christophe Gleizes, cuya liberación esperamos pronto”añadió.





“Una alegría inmensa para sus lectores”





En el ecosistema literario la noticia de la liberación de Sansal fue recibida con alegría. El escritor franco-argelino Kamel Daoud, Premio Goncourt 2024, expresó su deseo en “Argelia debe liberarse y hacer realidad los sueños de sus héroes, de sus niños”. “Nuestros antepasados ​​no murieron para que pudiéramos llorarlos sin cesar, sino para vernos vivir, para reír. La peor prisión es la que te impones a ti mismo.”prosiguió el autor, ganador del Goncourt en 2024 por “Houris”, evocación de la década oscura de la guerra civil en Argelia (1992-2002).

















En un comunicado, la Academia Goncourt también se mostró encantada. “Podrá volver a escribir sin restricciones, podrá volver a hablar y podremos volver a leerlo, escucharlo y tenerlo en nuestros brazos”escribe la Academia, que otorga los premios literarios franceses más prestigiosos.





A principios de noviembre en París, durante la ceremonia de entrega del último Goncourt, concedido a Laurent Mauvignier por “La Maison vide”, los diez miembros del jurado portaron la insignia “Soy Boualem Sansal”.





Un primer paso para Christophe Gleizes, espera RSF





La ONG de defensa de la prensa Reporteros sin Fronteras (RSF) también celebró la liberación del escritor y espera que a ella le siga la del periodista francés Christophe Gleizes, que será juzgado nuevamente en este país a principios de diciembre.





“La liberación de (Boualem) Sansal es un gesto de humanidad que inicia un apaciguamiento de las relaciones franco-argelinas. Esperamos que Christophe Gleizes, condenado a siete años de prisión por haber realizado su trabajo como periodista, pueda reunirse con su familia al final de su juicio de apelación el 3 de diciembre.”reaccionó Thibaut Bruttin, director general de RSF, en un comunicado de prensa.









Christophe Gleizes, de 36 años, colaborador de las revistas “So Foot” y “Society”, fue condenado a finales de junio en primera instancia a siete años de prisión en Argelia, en particular por “apología del terrorismo”.





LARGO “Reporteros sin Fronteras agradece a todos los que han venido a pedir la liberación de Christophe Gleizes y permanece movilizada junto a su familia hasta su liberación”concluyó el líder de RSF.