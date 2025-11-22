Los ecologistas deben dotarse de los medios para convertirse en un gran partido gubernamental.





Casi ocho de cada diez franceses conceden importancia a la protección del medio ambiente. Esta es una de las lecciones del último gran estudio anual sobre representaciones sociales del cambio climático realizado por la Agencia de Medio Ambiente y Gestión de la Energía (Ademe)(1). Por lo tanto, la población está muy preocupada por la ecología, aunque en el período actual la mayoría de las encuestas muestran que las cuestiones del poder adquisitivo, los servicios públicos, la seguridad y la inmigración son prioridades absolutas. Para cualquier partido ecologista, existe, por tanto, un doble desafío: encarnar una salida política que ofrezca soluciones eficaces a las cuestiones medioambientales y al mismo tiempo sea creíble a la hora de responder a las principales preocupaciones del pueblo francés.





Una ecología política que no logra cambiar de escala





En los años 80 se crearon los primeros partidos ecologistas en varios países europeos, especialmente en Francia y Alemania. Surgieron con conciencia de los peligros del crecimiento económico en un mundo con recursos naturales limitados y con una creciente preocupación por los riesgos tecnológicos vinculados al aumento exponencial de la producción. Esta ecología, la de los denunciantes, ha permitido llevar la emergencia medioambiental al debate público. Los activistas ambientales de hoy son sus orgullosos herederos.





En el plano electoral, ha dado lugar a buenos resultados en las elecciones europeas y locales, lo que ha permitido a varias generaciones de ambientalistas electos influir en estas instituciones para implementar políticas públicas muy importantes. La lista es larga, pero podemos citar como ejemplos emblemáticos a nivel europeo la integración del principio de precaución en el Derecho de la Unión Europea, las primeras grandes directivas sobre el clima o Ofertas ecológicas. Y a nivel local, los planes de bicicletas, la revegetación masiva o la generalización del ecológico en los comedores.









Pero, durante más de cuatro décadas, ha quedado claro que en Francia los ecologistas no han logrado convertirse en un partido gobernante importante a nivel nacional. Es decir, ser una fuerza política importante que dirige el Estado, en un país donde, más que en otros lugares, tiene mucho poder. Para lograrlo algún día, ahora deben cumplirse dos condiciones principales.





Asumir la lógica de compromiso de un partido de gobierno





El primero se refiere a la cultura política: se trata de transformarse en un partido capaz de hacer concesiones y de tener un sentido de continuidad del Estado, en lugar de preferir un extremismo estéril. En una Quinta República en sus últimas etapas, donde el bipartidismo ya no es relevante, debe ser necesario poder encontrar puntos en común en ciertos proyectos, cuando la situación lo requiera, incluso con partidos republicanos que no están clasificados en la izquierda del espectro político. Hoy vemos lo difícil que es dotar a Francia de un presupuesto cuando, en una Asamblea Nacional donde nadie tiene mayoría, cada partido se atiene a sus posiciones.









La transición al voto proporcional para las elecciones legislativas es, en este sentido, una necesidad imperativa para el país, porque facilita la transición a la democracia de compromiso que caracteriza a los verdaderos sistemas parlamentarios. Al igual que los Grünen en Alemania, y como suelen hacer en el Parlamento Europeo, los ecologistas franceses deben aceptar que quieren lograr victorias políticas a través de la negociación, en lugar de permanecer en una lógica de eternas minorías. En un país donde a menudo se acusa de traición el compromiso, cambiar el estado de ánimo no es fácil de lograr. Pero, como dijo Pierre Mendès-France, un gran reformador que nunca renunció a sus ideales: “Gobernar es elegir entre lo deseable y lo factible”.





Una acción decidida por el clima y la justicia social no puede esperar a que llegue el día, muy hipotético y lejano, en que los ecologistas tengan la mayoría para ellos. Si la izquierda sigue siendo la base de la alianza electoral natural que debemos trabajar para fortalecer, la capacidad de llegar a compromisos más allá de esto en una Asamblea que sin duda está permanentemente fragmentada es necesaria y será bien recibida por los franceses que están enojados con sus funcionarios nacionales electos y esperan más eficiencia y pragmatismo de ellos.(.





Pensando en una ecología regia





La segunda condición se refiere a la manera de pensar y presentar la ecología. En un mundo marcado por la multiplicación de zonas de conflicto y donde los franceses expresan cada vez más un sentimiento de preocupación, es esencial articular la ecología con las cuestiones de soberanía y seguridad.





Si bien los Estados Unidos de Trump ya no son un aliado y la Rusia de Putin es claramente un enemigo, con el apoyo discreto pero real de la China de Xi Jinping, es imperativo, por un lado, proteger nuestra economía y, por otro, desarrollar nuestra defensa, si queremos preservar nuestras libertades.





Para los ambientalistas, el fortalecimiento de nuestra economía nacional y europea es bastante evidente, ya que este objetivo puede ser parte de un software político familiar, hostil a la globalización liberal destructiva del planeta. Producir y consumir localmente es una lucha ecológica, siempre que esta economía deslocalizada sea sobria y justa, y no un nuevo avatar de un productivismo muy tecnófilo y desigual.





Por otro lado, la conversión a una nueva doctrina de defensa es más difícil de lograr para un movimiento político construido sobre un ideal pacifista. Pero ya está en marcha, prueba de ello es, por ejemplo, la reciente adopción por parte del parlamento interno de los ecologistas de una moción sobre la defensa europea, que reconoce la necesidad de un rearme en el marco de una diplomacia más global centrada en los derechos humanos y la protección del medio ambiente.(3).





En materia de seguridad interna, la amplia experiencia de gestión municipal desde las elecciones de 2020 permite a los ecologistas medir hasta qué punto el aumento de la violencia en determinados barrios, debido en particular al narcotráfico, exige la adopción de decisiones fuertes y pragmáticas para proteger a la población, en un contexto de desvinculación financiera y humana del Estado. Como Pierre Hurmic en Burdeos, que tomó la decisión razonada de armar a una parte de su policía municipal.





Esta ecología que sabe hacer compromisos útiles a su causa y que asume plenamente la responsabilidad de abordar las cuestiones de soberanía y seguridad es la que puede encontrar un espacio político mucho más amplio en nuestro país, porque podrá dirigirse a un electorado más diverso, sin limitarse a los círculos sociales más privilegiados de las grandes metrópolis, que son los más librados de las crisis que atravesamos. Sí, necesitamos transformar profundamente nuestros estilos de vida para hacerlos armoniosos con nuestro entorno, pero debemos ser capaces de dar respuestas contundentes a las grandes preocupaciones de la población, que exige poder ganarse la vida con su trabajo y estar protegida de la violencia.





Florentin Letissier, teniente de alcalde de París y profesor de economía.





(1) Representaciones sociales del cambio climático – 26ª ola del barómetro





(2) La visión francesa de la política y la oposición





(3) El Parlamento de los Verdes adopta una moción histórica sobre la Europa de la Defensa | Florentino Letissier