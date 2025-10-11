Coches eléctricos, transporte público… La revolución de la movilidad verde en marcha





La Comisión Europea ha marcado el rumbo para los turismos: neutralidad de carbono para 2050 y fin de las ventas de vehículos nuevos emisores a partir de 2035. ¿Realista? La cuota de ventas de los coches electrificados sigue aumentando, aunque la curva de los coches 100% eléctricos se ha suavizado en los últimos meses, en parte por su precio o por la evolución del coste de la electricidad. Sin embargo, el progreso tecnológico en este ámbito es innegable y continuo, hasta el punto de crear una actitud de espera entre los consumidores, que actualmente optan más fácilmente por las tecnologías de transición y, en particular, por la hibridación. Pero las baterías de estado sólido, prometidas para finales de la década, podrían duplicar la autonomía reduciendo al mismo tiempo los tiempos de recarga de los vehículos eléctricos y, por tanto, multiplicar por diez su atractivo. Y la capacidad de respuesta de las celdas, que se agotarían y recargarían tres o cuatro veces más rápido que ahora cuando el automóvil está en movimiento, podría permitir transportar menos paquetes de baterías.





Este círculo virtuoso significa menos peso, menos consumo y un menor tiempo de recarga. Las redes de terminales se están expandiendo, pero siguen distribuidas de manera desigual, con un marcado contraste entre las grandes metrópolis y las zonas rurales. También observamos discrepancias entre la potencia ofrecida…